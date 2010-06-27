اعزام کشتی به غزه همچنان در دستور است/ کمک هوایی در انتظار همراهی مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیبانی معاون عربی و مشترک المنافع وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص اعزام کشتی از جمهوری اسلامی ایران به سمت غزه و اخبار برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر منصرف شدن ایران از اعزام کشتی در نتیجه تهدید رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: برنامه اعزام کشتی از سوی نهادهای مردمی و غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی گفت که زمان اعزام در هماهنگی با حرکت بین‌المللی اعزام کشتی‌ها از نقاط مختلف جهان تنظیم خواهد شد.

معاون وزیر خارجه با اعلام اینکه موضوع ارسال کمک از طریق هواپیما و از مرز مصر با غزه نیز همچنان در دستور کار است، افزود: موضوع با مقامات مصری مطرح ومنتظر اعلام آمادگی مصریها برای ورود هواپیماهای کمک رسانی جمهوری اسلامی به مصر هستیم.

شیبانی همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل حمایت‌های کورکورانه آمریکا از رژیم صهیونیستی و عدم جدیت سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با اقدامات وحشیانه این رژیم و عدم رعایت اصول اولیه انسا‌ن‌دوستانه، متاسفانه جامعه جهانی تاکنون از حل مشکل انسانی غزه و رفع حرمان چند ساله بیش از یک میلیون انسان بیگناه درمانده است.

معاون عربی و مشترک‌ المنافع وزارت خارجه با اشاره به ماهیت و اهداف رژیم صهیونیستی در مواجهه با تحرکات اخیر انساندوستانه مردم جهان دراعزام کشتی کمک‌ رسانی به مردم غزه، اظهارداشت: رژیم غاصب قدس با هدف فرافکنی مشکلات خود درصدد است این حرکت انسانی جهانی را به یک مسئله سیاسی - امنیتی تبدیل کرده و محدوده بحران بین‌المللی علیه این رژیم را به یک یا دو کشور منحصر کند.

وی در ادامه ضرورت استمرار ارسال کمک به مردم غزه و نیز تنگ‌تر کردن حلقه فشارهای انسانی و افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد.

معاون وزیر خارجه کشورمان رژیم اشغالگر قدس را رژیمی رو به اضمحلال دانست که هیچ جایگاهی نزد افکار آزادیخواه نداشته و اقدامات و تهدیدات آن را ناشی از ضعف مفرط این رژیم در حل مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن عنوان کرد.