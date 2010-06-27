به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد کاظم پورامینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، برنامههای اوقات فراغت بنیاد شهید را محدود به ایام تابستان ندانست و افزود: برنامههای اوقات فراغت در این سازمان به صورت مداوم و مستمر در طول سال برگزار میشود و خانوادهها ضمن حضور در کلاسها میتوانند از گواهینامه معتبر برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: در ایام تابستان با توجه به استقبال گسترده خانوادههای معظم شاهد و ایثارگر از کلاسهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، در دو بخش طی قرارداد با 43 آموزشگاه خصوصی در سطح شهر و برگزاری کلاس در مجموعه کانون شهرک شهدا و مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.
پورامینی با اشاره به رشد صد درصدی در انعقاد قرارداد با آموزشگاههای خصوصی ادامه داد: سال گذشته با 23 مرکز آموزشی انعقاد قرارداد شد که با توجه به استقبال گسترده خانوادهها، این تعداد به دو برابر افزایش یافته است.
رئیس بنیاد شهید قم افزود: رشد کیفی و کمی برنامههای اوقات فراغت زمینه کسب رتبههای اول استانی را فراهم کرده است، بر طبق آمار سال گذشته یکهزار و 304 نفر رشته در 23 آموزشگاه ثبتنام کردند که این رقم، رشد 20 درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
پورامینی افزود: مجموعه رشتههای آموزشی شامل 32 عنوان رشته برای مقاطع مختلف تحصیلی مدارس و بزرگسالان پیش بینی شده که از این تعداد 16 رشته در دو مجموعه وابسته به بنیاد پیگیری میشود.
وی افزود: تاکنون 436 نفر رشته در زمینههای مختلف آموزشی فرهنگی هنری و ورزشی در کانون شهرک شهدا و مجتمع امام خمینی(ره) ثبت نام کردهاند، که طبق زمانبندی این کلاسها از ابتدای تیرماه به مدت 45 روز و تا قبل از فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان به اتمام میرسد.
پورامینی با اشاره به اینکه ثبت نام در آموزشگاههای خصوصی همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در راستای اطلاع رسانی به جامعه هدف تعداد پنج هزار نسخه بروشور ویژه معرفی آموزشگاههای تحت قرارداد به همراه رشتههای آموزشی در اختیار مدراس شاهد و مناطق بنیاد شهید و مجتمع امام خمینی(ره) قرار گرفته است.
وی از ایثارگران استان دعوت کرد تا با حضور در این کلاسها از ظرفیتهای ایجاد شده در راستای رشد استعدادها حداکثر بهره برداری از سوی جامعه هدف صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قم از انعقاد قرارداد با 43 مرکز و کانون فرهنگی، آموزشی جهت غنی سازی اوقات فراغت خانوادههای شاهد و ایثارگر قمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد کاظم پورامینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، برنامههای اوقات فراغت بنیاد شهید را محدود به ایام تابستان ندانست و افزود: برنامههای اوقات فراغت در این سازمان به صورت مداوم و مستمر در طول سال برگزار میشود و خانوادهها ضمن حضور در کلاسها میتوانند از گواهینامه معتبر برخوردار شوند.
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