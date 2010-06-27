به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی (ICRIC)، در نشست فوق‌العاده‌ای که به منظور برگزاری نمایشگاه و همایش بین‌المللی حلال در جمهوری اسلامی ایران در معاونت بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد قرار شد که تبلیغات این رویداد در مجامع تولیدی و تجاری محصولات حلال در داخل و خارج کشور اطلاع‌رسانی شود.

همچنین در این نشت از مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی خواسته شد از فرصت هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حلال که توسط میهاس در 27-23 ژوئن 2010 در کوالالامپور( مالزی) برگزار می‌شود، استفاده کرده برای دعوت گروههای شرکت‌کننده در این نمایشگاه از سراسر جهان اقدام نماید.

مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ICRIC) زیر مجموعه اتاق اسلامی (ICCI) از خانواده سازمان کشورهای اسلامی (OIC) در راستای پاسخ به این نیاز در جهان اسلام، به مطالعه و پژوهش در این زمینه پرداخته و با جمع بندی تجربیات ازفعالیت های انجام شده، اقدام به ایجاد " نظام نظارتی بر محصولات حلال از جمله غذاهای حلال و نیز پژوهش، گسترش، اطلاع رسانی و حمایت " در این زمینه کرده است.

نخستین نمایشگاه و همایش بین‌المللی صنایع حلال طی روزهای 11 تا 14 اسفند ماه سال گذشته از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با همکاری بانک توسعه اسلامی، اتاق بازرگانی اسلامی و مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی(ایکریک) در محل نمـایشگاههای بین‌الـمللی تهران برگزار شد.

امروزه کشورهای بسیاری در سراسر جهان به اهمیت سرمایه گذاری در رابطه با "تجارت حلال" و"نشان حلال" پی برده و اقدامات وسیعی را برای فراهم آوردن شرایط مناسب جهت سرمایه گذاران در این بازار جذاب و پر رقابت بین المللی انجام داده‌اند. در همین راستا بسیاری از کشورهای پیشرو در صنایع غذایی حلال، با هدف توانمند سازی بنگاهها و تشکلهای اقتصادی، درصدد رفع موانع و محدودیتهای موجود بازارهای مصرفی برآمده‌اند و این امر را به مدد اطلاع‌رسانی مناسب ازطریق برگزاری کنفرانسها و نـمایشگاهها با تأثیرپذیری از ظرفیتهای موجود میسر کرده‌اند.