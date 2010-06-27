به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی کوئین‌تن فیلسوف بریتانیایی و رئیس پیشین کالج ترینیتی دانشگاه آکسفورد و از فیلسوفان سیاسی و اخلاق معاصر به شمار می‌رفت.

برخی آنتونی کوئین‌تن را همچون هیوم فیلسوفی عجیب می‌دانند. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، متافیزیک، اخلاق، فلسفه ذهن و تاریخ اندیشه است. او به مدت 23 سال در نیو کالج آکسفورد تدریس کرد.

کوئین‌تن از سال 1978 تا 1987 رئیس ترینیتی کالج دانشگاه آکسفورد بود. وی بیش از هر چیز برای کتابش تحت عنوان ماهیت اشیاء در محافل دانشگاهی شناخته می‌شود. این کتاب در حوزه متافیزیک است. کتاب دیگر کوئین تن که از شهرت زیادی برخوردار است درباره تاریخ محافظه‌کاری است.

کوئین‌تن در حوزه اخلاق نیز صاحب کتاب شناخته شده‌ای است. کتاب او با عنوان "اخلاق فایده‌گرا" تفسیر و تقریری مناسب از اخلاق فایده‌گرایی را به دست می‌دهد.

کتاب "فلسفه سیاسی" وی با ترجمه مرتضی اسعدی به فارسی ترجمه شده است.