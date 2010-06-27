توسعه بحث ممنوعیت روبنده/ تأکید بر حضور سیاسی مسلمانان در جوامع غربی

مسلمانان فیلادلفیا برای گرامیداشت میراث اسلامی خود رژه رفتند

صدها نفر از مسلمانان فیلادلفیا عصر روز شنبه 29 خرداد ماه به منظور گرامیداشت میراث اسلامی خود در خیابان چستنات رژه رفته و جشنواره‌ای نیز برگزار کردند.

این رژه عصرگاه از سوی یک گروه از مسلمانان مونترال، کانادا در فیلادلفیا همراه با آوازها و ترانه‌های دینی به زبان عربی برگزار شد. مسلمانان این شهر که از قومیتهای مختلفی چون خاورمیانه ای، آفریقایی و امریکایی تشکیل شده بودند پارچه نوشته هایی با خود حمل می کردند که روی آن به زبان عربی نوشته بود : " لا الله الا الله ".

خیره منیز 20 ساله از شهر دیرفیلد ماساچوست که جمعیت معدودی مسلمانان دارد اظهار داشت که همراه دو برادر خود مانی و محمد به شهر فیلادلفیا سفر کرده تا در این رژه و جشنواره اسلامی شرکت کنند تا برادران کوچکش نیز از نزدیک با فرهنگ اسلامی رو به رو شوند و مسلمانان را با لباس سنتی و حجاب اسلامی مشاهده کنند.

این رژه و رویدادهای آن از سوی دفتر انجمن اسلامی پروژه های خیریه در فیلادلفیا برگزار شد، این انجمن یک سازمان امداد رسانی است که در سراسر امریکا و کانادا دفاتری تأسیس کرده است.

برگزار کنندگان اعلام کردند یکی از اهداف برگزاری این رژه اسلامی نشان دادن چهره معتدل و میانه رو اسلام به غیر مسلمانانی بود که تحت تأثیر تبلیغات نتوانسته اند میان اسلام و تروریسم تمایز قائل شوند.

از تعداد مسلمانان امریکا آمار دقیقی در دست نیست، برخی آمار تعداد مسلمانان امریکا را بین ۴ تا ۶میلیون، برخی بین ۵ الی ۷میلیون و برخی دیگر ۷تا ۸ میلیون و حتی بین ۳تا ۹میلیون نفر برآورد کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۹این تعداد را هفت میلیون نفر ذکر کرد.

فتوای 600 صفحه‌ای علیه تروریسم به نروژی ترجمه می‌شود

مسجد منهاج القرآن در اوسلو، فتوایی که چندی پیش از سوی محمد طاهر القادری رئیس جنبش منهاج القرآن در 600 صفحه در انگلستان صادر شد را ترجمه کرده و به منظور اصلاح باورهای غیرمسلمانان نروژ منتشر می‌شود .

حسن قدری فرزند محمد طاهر قدری که به منظور ترویج این فتوا به کشورهای مختلف اروپا سفر می کند گفت: تروریسم و افراط گرایی به نام اسلام سوء استفاده از دین ما است و ما مسلمانان خواستار نشان دادن تصویر اسلام میانه رو هستیم.

مسجد اوسلو نخستین مسجدی است که قرار است این فتوای 600 صفحه ای را به زبان نروژی ترجمه کند، در مقدمه این فتوا آمده است : پس از حملات یازدهم سپتامبر، انفجارهای لندن و بمبئی عده ای مدعی شدند عاملان این جنایتها شهید محسوب می شوند، اما این فتوا به وضوح تصریح می کند که بمبگذاران انتحاری به بهشت نمی روند، هیچ حوری بهشتی در بهشت در انتظار آنها نیست، خودکشی در اسلام مجاز نبوده و سرانجام این افراد در قعر دوزخ خواهد بود.

پس از فتوای امام خمینی (ره) علیه سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در سال 1989 ، این فتوا نیز توجه جوامع اسلامی بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.

مهتاب افسر قائم مقام مسجد منهاج القرآن در اوسلو با اشاره به اینکه تا کنون هیچ عالم مسلمانی مشروعیت این فتوا را زیر سؤال نبرده گفت: این فتوا نخستین فتوا علیه تروریسم در نوع خود است که به طور مستقیم گروه های افراط گرایی را هدف قرار داده که از اسلام سوء استفاده می کنند.

اجلاس بین المللی تجارت و اقتصاد اسلامی در تاتارستان برگزار می‌شود

دومین اجلاس بین المللی تجارت و اقتصاد اسلامی طی روزهای 6 تا 8 تیرماه در قازان، تاتارستان با هدف ترویج روابط اقتصادی و مالی میان تاجران روسیه و جهان اسلام برگزار می‌شود.

قازان پایتخت تاتارستان امسال برای دومین بار میزبان این همایش خواهد بود و انتظار می رود 500 شرکت کننده از سراسر جهان در این همایش شرکت کنند.

رستم مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان، ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، نظیر احمد و محمد الطاف شیخ از بریتانیا، نبیکه دیالو مشاور دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، خالد العبودی مدیر داخلی و مدیر کل سازمان اسلامی توسعه بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای مالی اسلامی و سازمانهای دولتی از جمله شرکت کنندگان در این همایش هستند.

دستور العمل این اجلاس از جمله سمینار پیش اجلاس برای شرکتهای مشورتی و حقوقی، میزگردی درباره انساندوستی مسلمانان، نشست استراتژیک و میزگردی درباره نوآوری های سیاستگذاری، نشستی با محوریت سرمایه گذاری، همایشی با محوریت اقتصاد اسلامی و دیداری میان شخصیتهای تجاری و نمایندگان شرکت کننده عنوان شده است .

همچنین قرار است در حاشیه این همایش دو روزه نمایشگاهی برگزار شود تا شرکت کنندگان خدمات و محصولات خود را به مردم روسیه و سرمایه گذارهای خارجی معرفی کنند.

در کنار این همایش بزرگترین نمایشگاه تجاری محصولات و خدمات حلال با عنوان قازان حلال 2010 برگزار می شود و قرار است 100 تولید کننده محصولات حلال محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی خود را عرضه کنند.

تدوین استانداردهایی برای ارائه گواهی حلال ضروری است

مدیر مرکز علمی حلال در دانشگاه چولالونگ کورن تایلند ضرورت تدوین استانداردهای جهانی صنایع حلال را از سوی سازمان کنفرانس اسلامی مورد تأکید قرار داد.

دکتر وینای دهالان مدیر مرکز علمی حلال دانشگاه چولالونگ کورن تایلند گفت: درحال حاضر این نیاز رو به رشد وجود دارد که چنین استانداری تصویب شود چرا که بسیاری از تاجران چون دیگران اقدام به ارائه انواع محصولات و خدمات مختلف کرده و نام حلال را روی آن می گذارند.

وی افزود: اما ما مسلمانان چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم محصولاتی که مصرف می کنیم به واقع حلال است. مقررات گواهی حلال درحال حاضر ثابت نیست، برخی کشورها دارای گواهی خود هستند که این گواهی در سراسر جهان پذیرفته نیست.

مدیر مرکز علمی حلال در حاشیه اجلاس تحقیقات حلال یادآور شد: بهتر است مقررات عمومی وضع شود که تمام سازمانها و کشورها آن را به رسمیت بشناسند، چرا که صنعت حلال با افزایش تقاضای مسلمانان و همچنین رشد جمعیت رو به توسعه و گسترش دارد.

دکتر وینای دهالان اظهار داشت: درحالی که بازار از سوی کشورهای غیر اسلامی چون آمریکا، برزیل و استرالیا کنترل می شود ضرورت تدوین استانداردهایی برای ارائه گواهی حلال بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد.

مجلس سنای اسپانیا خواستار ممنوعیت روبنده شد

مجلس سنای اسپانیا از دولت خواست قانون منع پوشش صورت زنان در اماکن عمومی را تصویب کند .

سنای اسپانیا از خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر این کشور خواست پوشش کامل صورت زنان مسلمانان را در اماکن عمومی ممنوع کند. این رأی گیری با موافقت 129 نفر از 131 نفر در سنا با حمایت حزب محافظه کار مردم و دو حزب محافظه کار منطقه کوچکتر انجام شد. ماریا دولورس دی کسپدال نایب رئیس حزب مردمی اسپانیا مدعی شد این رأی گیری با هدف آزادی زنان صورت می گیرد.

این درحالی است که حزب سوسیالیست کارگر زاپاترو متن جایگزینی را ارائه کرد که مورد حمایت تمام احزاب دیگر سنا قرار گرفته و در آن از دولت خواسته شده است با جوامع اسلامی از راه آموزش و قانونهای موجود همکاری کند تا احترام به زنان تضمین شود.

سوسیالیستها همچنین حزب مردمی اسپانیا را به استفاده از این موضوع مناقشه برانگیز برای رسیدن به اهداف سیاسی خود مورد انتقاد قرار دادند چرا که پوشش کامل صورت در اسپانیا امری است که به بسیار به ندرت مشاهده می شود.

تاک نون شهرداری چندین شهر از جمله بارسلونا و شهر دیگری در شمال شرقی منطقه خودمختار کاتالونیا این پوشش را ممنوع کرده و یا ممنوعیت آن را بررسی می کنند. تعداد مهاجران از کشورهایی با بیشترین جمعیت مسلمان از دهه 1990 به اسپانیا افزایش یافت. درحال حاضر یک میلیون نفر از جمعیت 47 میلیونی این کشور را مسلمانان تشکیل داده اند.

بحث و بررسی بر سر ممنوعیت پوش کامل صورت در فرانسه و بلژیک نیز در جریان است. پارلمان فرانسه ماه آینده این لایحه را که کابینه تصویب کرده بررسی می کند و بلژیک نیز در انتظار تصویب این پیشنهاد از سوی مجلس سنای کشور است.

شورای اروپا با ممنوعیت روبنده در کشورهای اروپایی مخالفت کرد

دیده‌بان حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد که با ممنوعیت پوشش کامل صورت که از سوی برخی از کشورهای اروپایی درحال بررسی است مخالف است.

مجمع پارلمانی شورای اروپا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که طی بر طبق آن ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی حق اولیه زنانی را که می‌خواهند صورت خود را بپوشانند نقض می‌کند.

شورای اروپا همچنین اعلام کرد که روبنده و برقع را در شرایطی می‌توان ممنوع کرد که مقامات امنیت عمومی یا براساس التزامات حرفه‌ای از زنان خواسته شود که صورت خود را نشان دهند.

درحال حاضر فرانسه، بلژیک و اسپانیا درحال بررسی قانون ممنوعیت کامل پوشش صورت در اماکن عمومی هستند. این حالی است که قطعنامه شورای اروپا در مقابل قوانین ملی هیچ وزن حقوقی ندارد.

درمیان جمعیت 15 میلیون نفری مسلمانان در اروپا تعداد بسیار معدودی از پوشش صورت و برقع استفاده می‌کنند، اما سیاستمداران مدعی هستند که این پوشش نمادی برای تمام مشکلات تطبق مسلمانان در جامعه اروپایی است.

براساس قطعنامه پارلمانی شورای اروپا اکثریت مسلمانان اروپایی در اصول اولیه جوامع ما سهیم هستند، با این حال تبعیضهایی چون منع ساخت مناره برای مساجد علیه آنها صورت می‌گیرد.

این قطعنامه با اشاره به فقدان دانش کافی در اسلام از مدارس اروپایی خواست با این جهل مبارزه کرده و اسلام، مسیحیت و یهودیت را به تمام دانش آموزان خود بیاموزند.

الازهر از فتوای به تأخیر انداختن نماز ظهر تا پیش از نماز عصر حمایت کرد

یک روحانی سعودی فتوایی صادر کرد که به موجب آن مسلمانان در محدوده عربستان که دمای هوای آن بالا است می‌توانند اقامه نماز ظهر را به تأخیر انداخته و آن را پیش از اقامه نماز عصر بخوانند، فتوایی که مورد حمایت الازهر قرار گرفته است.

عبدالمحسن البیکی مشاور دادگاه سلطنتی سعودی و وزارت امور دینی است خواسته این فتوا در مساجد منتشر شده تا اقامه نماز ظهر به پیش از اقامه نماز عصر موکول شود.

وی گفت: وزارت امور دینی باید این موضوع را بررسی کرده و احتمال انتشار این فتوای کلی را برای مساجد در مناطق گرم بررسی کند.

عبدالموتی بیومی استاد الهیات و فلسفه الازهر از صدور این فتوا حمایت کرد و گفت: در دکترین اسلامی هیچ مانعی برای به تأخیر انداختن نماز ظهر وجود ندارد.

همچنین عبدالقانی بسیونی استاد حقوق دینی در الازهر نیز از این فتوا حمایت کرد. پس از اذان ظهر، مسلمانان تا مدت زمان طولانی همچنان می توانند نماز ظهر را اقامه کنند و آن را پیش از نماز عصر بخوانند.

ستاره‌شناس اماراتی 20 مرداد را آغاز ماه رمضان اعلام کرد

یک ستاره‌شناس در امارات متحده عربی اعلام کرد که ماه مبارک رمضان امسال روز 11 آگوست ( بیستم مردادماه) در این کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ابراهیم الجروان محقق، ستاره‌شناس و ناظر نهاد ستاره‌شناسی شارجه اعلام کرد: هلال ماه رمضان روز 10 آگوست(20 مرداد) قابل رویت خواهد بود بنابراین روز بعد از آن اولین روز ماه رمضان تلقی خواهد شد.

براساس اظهارات این محقق و ستاره‌شناس، عید فطر امسال به عنوان آخرین روز از ماه روزه داری و ضیافت الله روز دهم سپتامبر ( 19 شهریور) خواهد بود.

وی اظهار داشت: هلال ماه شوال روز چهارشنبه 8 سپتامبر در ساعت 2:30 بامداد به وقت محلی طلوع می کند. همچنین رویت هلال ماه با چشم غیر مسلح در آن روز غیر ممکن خواهد بود بنابراین روز جمعه دهم سپتامبر نخستین روز ماه شوال خواهد بود.

اخراج چهار قانونگذار فلسطینی از شهر قدس محکوم شد

سازمان کنفرانس اسلامی بیرون کردن چهار قانونگذار عضو شورای قانون‌گذاری فلسطین مرتبط با حماس از شهر مقدس قدس را توسط نیروهای صهیونیستی محکوم و اعلام کرد که این اقدام در چارچوب یهودی‌سازی شهر قدس صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: این اقدام صهیونیستها تعدی به آزادی و حقوق نمایندگان منتخب مردم فلسطین است.

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که چهار نفر از اعضای شورای قانونگذاری فلسطین مرتبط با حماس حق اقامتشان به پایان رسیده و یک ماه برای ترک شهر قدس فرصت دارند.

احسان اغلو گفت: این اقدام اسرائیل در چارچوب سیاست ادامه‌دار و سیستماتیک رژیم صهیونیستی به منظور تخلیه شهر قدس از جمعیت بومی آن با هدف یهودی‌سازی شهر قدس و تغییر هویت و حقیقت جمعیت شناختی آن صورت گرفته است.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همچنین تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس همچنان به نقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون چهارم ژنو که اشغالگران را از اخراج شهروندان تحت اشغال منع کرده ادامه می‌دهد.

در بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی آمده است که دبیر کل سازمان ملل از مقامات بین‌المللی درخواست فوری کرده و از آنها خواسته اسرائیل را از تصمیم خود بازدارند.

ساخت مسجد در ایالات متحده با واکنشهای شدید متعصبان مواجه است

گروه‌های اسلامی در ایالات متحده آمریکا با مخالفت شدید و بی‌سابقه ای در رابطه با طرحهای خود برای ساخت مسجدی در جنوب منهتن، بروکلین و اخیرا در صومعه‌ای متروک در استیتن ایسلند رو به رو شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بهانه ها و دستاویزهایی چون ترافیک، نگرانی پارک اتومبیلها به منظور مخالفت با مسلمانان برای ساخت این مساجد ذکر شده اند، اگرچه بررسی ها و تحقیقات بیشتر نشان می دهد این بهانه ها واهی بوده و مشکلات مطرح شده را به سادگی می توان حل کرد.

یاسمین امیراتو رئیس انجمن میدلند بیچ سیویک همایشی با هدف رفع باورهای نادرست و تنش میان دو گروه را حل کند برگزار کرد که فردی در این همایش مدعی شد تروریستها و افراط گرایان در گذشته و حال از مساجد بیرون آمده اند بنابراین ساکنان یک محله از تأسیس یک مسجد جدید در محله خود واهمه دارند.

این نوع باورهای نادرست که پس از سالها تلاش مسلمانان، هنوز هم به قوت خود باقی است توجیه کننده مخالفتها و دستاویز مخالفتهایی است که در راه ساخت مساجد جدید در غرب وجود دارد.

این درحالی است که انجمن مسلمانان آمریکایی به عنوان یک گروه که به ساخت مساجد جدید در جوامع اسلامی سراسر کشور کمک کرده است، اعتقاد دارد با تدوین استراتژی خود توانسته نوعی حس همکاری میان ساکنان یک محله و مسلمانان به وجود آورده و در نهایت به درک دوجانبه برسد.

مهدی باری مدیر اجرایی این انجمن اظهار داشت که تازه واردهای هر جامعه ای ابتدا باید وفاداری خود را ثابت کنند و این امر یک داستان قدیمی است.

این درحالی است که یکی از سخنگویان انجمن مسلمانان آمریکایی اعتقاد دارد جامعه ایالات متحده از سوی اسلام هراسان به یغما رفته است.

این گروه به منظور افزایش درک دوجانبه و همکاری بیشتر درخواستی برای جامعه کاتولیک ایالات متحده صادر کرده و از آنها خواسته در رابطه با تلاشهای مسلمانان " کار صحیح را انجام دهند".

فرماندار مکه خواستار حل معضل ترافیک این شهر شد

فرماندار مکه روز یکشنبه 30 خرداد ماه خواستار ارائه تحقیقات به منظور راه حل اساسی مشکل ترافیک شهر مقدس مکه به ویژه در ایام حج و رمضان شد.

خالد الفیصل فرماندار مکه گفت: تحقیقات فوری باید برای یافتن راه حلهای اساسی در مسئله ترافیک و عبور متراکم عابران در مکه و سایر اماکن مقدس انجام شود. این تحقیق باید دربرگیرنده راه حلهای مدرن برای ورود و خروج وسایل نقلیه و از منطقه مرکزی مکه باشد تا حرکت زائران تسهیل شود.

خالد الفیصل افزود: این تحقیق باید تا تاریخ 10 آگوست (19 مرداد) تکمیل شده و دربرگیرنده یک چارچوب زمانی برای اجرای طرح در مدت 10 سال آینده باشد.

وی همچنین یادآور شد که پادشاه عربستان نیز خواستار ارائه راه حل های اساسی برای مسئله ترافیک مکه است و من شخصا از این پروژه حمایت کرده تحقق آن را تسهیل می کنم.

اظهارات فرماندار مکه در رابطه با ترافیک این شهر در جلسه با حضور مقامات اماکن مقدس مکه، معاون فرماندار مکه و معاون وزیر حج در عرصه حمل و نقل و مدیر راه ها و حمل نقل مکه عنوان شد، این جلسه در آستانه افتتاح پروژه قطار درون شهری مکه برگزار شد که قرار است برای فصل حج مورد بهره برداری قرار گیرد.

فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نباید مسلمانان را از معنویت دور کند

طارق رمضان متفکر و فیلسوف مسلمان در جمع 500 نفر از مسلمانان که در گردهمایی صندوق حقوقی مسلمانان آمریکا گردهم جمع شده بودند با اشاره به اینکه اسلام دین کرامت و عدالت است از مسلمانان خواست معنویت اسلام را با فعال شدن در عرصه اجتماعی و سیاسی زندگی ترکیب کنند.

طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد در این گردهمایی که در دیربورن میشیگان در آمریکا برگزار شد گفت: هرگز فعال بودن در عرصه سیاسی و اجتماعی را از معنویت جدا نکنید. هرگز فراموش نکنید که دعا کنید و در کنار آن به مردم خدمت کنید.

وی افزود: اسلام دینی است که بر کمک به فقرا تأکیدات بسیاری دارد و کمک به نیازمندان و مستضعفان از سنتهای نبوی محسوب می شود، از این رو مسلمانان باید به فقرا نزدیک باشند، به آنها احترام گذاشته و دوستشان بدارند.

طارق رمضان گفت: مسلمانان باید خود را با دیدگاه انتقادی نیز درنظر بگیرند تا به سوی پیشرفت گام بردارند. اسلام دین بسیار بزرگی است اما همه مسلمانان این بزرگی را منعکس نمی کنند، برخی از آنها رویکردهای نژاد پرستانه اتخاذ می کنند.

طارق رمضان در دولت بوش از ورود به آمریکا منع شده بود اما در سال جاری میلادی وزیر امور خارجه آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. در سال 2004 مجله تایمز از او به عنوان یکی از 100 متفکر تأثیرگذار در جهان نام برده است.

رمضان در این سخنرانی از مسلمانان خواست با احترام و توجه به هویت دینی خود در عرصه سیاست فعال شوند و تأکید کرد که مسلمانان باید در کمک به غیر مسلمانان نیز حضور داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: دین اسلام دین کرامت و احترم است و ما در این دین از نور قرآن برخورداریم که می توانیم از آن برای روشن کردن ذهن خود استفاده کنیم.

این متفکر مسلمان از همتایان مسلمان خود خواست بحثها و گفتگوهای آزاد میان خود و درباره دین اسلام داشته باشند.

زندگی مسلمانان اروپایی از دریچه دروبین به نمایش گذاشته شد

موزه تمدن اسلامی شارجه در امارات متحده عربی میزبان نمایشگاه عکس مسلمان دانمارکی شده که زندگی روزمره مسلمانان اروپا را از دریچه لنز دوربین خود به مخاطب ارائه کرده است.

این نمایشگاه که آثار عکاسی احمد کراسن مسلمان دانمارکی را به نمایش گذاشته تا 14 آگوست (23 مرداد) با عنوان " دنیا- نگاه اجمالی به زندگی مسلمانان در اروپا" ادامه دارد و قصد دارد بینش و بصریتی را نسبت به زندگی عادی مسلمانان در اروپا ارائه کرده و زندگی آنها را به جامعه اسلامی در جهان اسلام مرتبط کرده است.

در این نمایشگاه بیش از 70 تصویر توسط هنرمند انتخاب شده تا موضوعات اصلی را با تأکید بر جستجوی آنها در راه همزیستی مسالمت آمیز و هماهنگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان سراسر اروپا آن هم در زمانی که تنشهای سیاسی، اجتماعی و دینی افزایش یافته ارائه کند.

منال عطایا مدیرکل دپارتمان موزه تمدن اسلامی شارجه از برگزاری این نمایشگاه منحصر به فرد برای نخستین بار ابراز مسرت کرد و گفت: احمد کراسن نگاه اجمالی و کلی به زندگی جوامع اسلامی در اروپا فراهم کرده و این تصاویر به عنوان یک پل فرهنگی در تأکید بر زندگی مسلمانان در اروپا و ترویج صلح از سوی جوامع اسلامی در سراسر دنیا محسوب می شود.

این عکاس مسلمان در سال 1955 در آلمان و در یک خانواده مذهبی پروتستان متولد شد. فضا و رویدادهای سیاسی دهه شصت و هفتاد میلادی در تحول شخصیت وی نقش داد. در سال 1978 وی آلمان را به مقصد دانمارک ترک کرد و از آن زمان تا کنون در کپنهاگ زندگی می کند. احمد کراسن بین سالهای 1979 و 1885 به آسیا، آفریقا و نیوزیلند برای یافتن پاسخ به پرسشهای بسیارش در رابطه با زندگی و مرگ سفر کرد و در نهایت در سال 1992 مسلمان شد.

کراسن درباره برگزاری نمایشگاه عکاسی خود در شارجه گفت: این نخستین بار است که می تواند دغدغه خود را برای مستند کردن زندگی مسلمانان اروپایی با برادران و خواهران خود در خاورمیانه سهیم شوم. امیدوارم این تصاویر انعکاس مثبتی از حضور، تجارب و آرمانهای آنها در جوامعی باشد که در آن زندگی می کنند.

عایشه دیمز متولی موزه تمدن اسلامی شارجه گفت: مطلع شدن از حقایقی درباره زندگی مسلمانان اروپایی از طریق تصاویر کراسن بسیار جذاب است. درحالی که بسیاری از ما از حضور جوامع بزرگ اسلامی در اروپا مطلع هستیم اما اطلاع اندکی درباره تجارب فردی آنها داریم. این تصاویر فرصتی را برای برقراری ارتباط قلبی با همتایان مسلمان خود در اروپا و در سطحی مستقیم و انسانی فراهم می کند.