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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

تمدن:

مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را هدف گرفته است

مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را هدف گرفته است

استاندار تهران با اعلام اینکه عبور مواد مخدر از مسیر ایران به سایر کشورها 30 درصد کاهش یافته است گفت: مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را مورد هدف قرار داده تا با هجوم مواد به این نقطه و سرمایه‌گذاری در آن به اهداف خود در سایر استانها نیز دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر کشف شده در تهران گفت: بنا بر مقدراتی که در دین اسلام تعیین شده موظف هستیم با عوامل آلوده کننده جامعه برخورد کنیم که یکی از این عوامل معضل مواد مخدر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر دستگاهها و سازمانهای ذیربط مسلط شده و به طور کامل در جریان نحوه برخورد با این معضل قرار گرفته اند.

استاندار تهران افزود: با اقدامات صورت گرفته از روند افزایش عرضه و مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و مسیر ترانزیت مواد مخدر نیز تغییر یافته است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته 60 درصد مواد مخدر از مسیر ایران عبور می‌کرد اما با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته این رقم به 30 درصد رسیده است.

تمدن گفت: مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را مورد هدف قرار داده تا با هجوم مواد به این نقطه و سرمایه‌گذاری در آن به اهداف خود در سایر استانها نیز دست یابد.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر یک موضوع موقت و مرحله‌ای نیست بلکه امری دائمی است که باید همواره در کشور دنبال شود.

استاندار تهران گفت: برای موفقیت‌آمیز بودن اقدامات می توانیم تمام امکانات استان را با پلیس همراه کنیم تا آنها در این عرصه تنها نمانند.

وی ادامه داد: تنها با یک برنامه هدف گذاری شده می‌توان اقدامات را به نتیجه رساند.

تمدن تصریح کرد: در سال جاری اجرای طرح عفاف و حجاب کار پلیس را بیشتر کرده که امیدواریم این موضوع بر سایر مسائل و اجرای وظایف پلیس تاثیر نگذارد.

کد مطلب 1107417

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