مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر کشف شده در تهران گفت: بنا بر مقدراتی که در دین اسلام تعیین شده موظف هستیم با عوامل آلوده کننده جامعه برخورد کنیم که یکی از این عوامل معضل مواد مخدر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر دستگاهها و سازمانهای ذیربط مسلط شده و به طور کامل در جریان نحوه برخورد با این معضل قرار گرفته اند.
استاندار تهران افزود: با اقدامات صورت گرفته از روند افزایش عرضه و مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و مسیر ترانزیت مواد مخدر نیز تغییر یافته است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته 60 درصد مواد مخدر از مسیر ایران عبور میکرد اما با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته این رقم به 30 درصد رسیده است.
تمدن گفت: مافیای مواد مخدر پایتخت کشور را مورد هدف قرار داده تا با هجوم مواد به این نقطه و سرمایهگذاری در آن به اهداف خود در سایر استانها نیز دست یابد.
وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر یک موضوع موقت و مرحلهای نیست بلکه امری دائمی است که باید همواره در کشور دنبال شود.
استاندار تهران گفت: برای موفقیتآمیز بودن اقدامات می توانیم تمام امکانات استان را با پلیس همراه کنیم تا آنها در این عرصه تنها نمانند.
وی ادامه داد: تنها با یک برنامه هدف گذاری شده میتوان اقدامات را به نتیجه رساند.
تمدن تصریح کرد: در سال جاری اجرای طرح عفاف و حجاب کار پلیس را بیشتر کرده که امیدواریم این موضوع بر سایر مسائل و اجرای وظایف پلیس تاثیر نگذارد.
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