جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم های نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ایران همزمان با هم در اردو هستند و در این فرصت کم تصمیم گرفتیم تا برنامه های تدارکاتی و بازیهای داخلی را برای تیم نوجوانان برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: نمی توانیم بگوئیم این تعداد بازی تدارکاتی و برنامه برای بالا بردن آمادگی تیم نوجوانان کافی است اما در این موقعیت زمانی و فرصت کم از نبود هیچ برنامه ای بهتر است و مطئمنا بی تاثیر در شرایط آمادگی تیم نیست.

سرپرست فدراسیون هندبال ایران خاطرنشان کرد: تیم ایران در شرایطی در گروه دوم رقابتهای نوجوانان آسیا قرار گرفته است که تمامی تیم های حاضر در این گروه از تیم های صاحب نام آسیا هستند اما چون تیم ها همگی در رده نوجوانان بوده و در حقیقت نسل جدید هر کشور هستند هیچ ارزیابی درستی از حریفان بدست نمی آوریم.

وی ادامه داد: نوجوانان بعد از چند بازی تدارکاتی با تیم جوانان و بزرگسالان با ترکیبی از کادر ایرانی 11 تیرماه راهی امارات و در نهایت ابوظبی محل برگزاری مسابقات می شوند و در اولین دیدار هم برابر تیم لبنان قرار می گیرند. ما امیدوار هستیم نوجوانان بتوانند از دور مقدماتی به دور دوم این بازیها صعود کنند.

چهارمین دوره رقابتهای هندبال نوجوانان آسیا از 15 تیرماه به مدت 10 روز در ابوظبی امارات برگزار می شود که تیم ایران در گروه دوم با تیم های لبنان، عراق، کره جنوبی، قطر و ژاپن هم گروه است. تیم های عربستان، امارات، بحرین، تایوان، قزاقستان وکویت هم در گروه اول این رقابتها قرار دارند.