تدوین "گل سپیدی برای سارا" تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا گذاری این فیلم توسط امیر نوبخت به تازگی آغاز شده است. در تله فیلم "گل سپیدی برای سارا" لادن سلیمانی، هادی دیباجی، حسین خانی بیگ علی جاوید فر‏، عباس شجاع، سلیمه رنگزن، فاروق کیانی، سعید یعقوب پور، علی شکری، مسعود ریحانی بازی کردند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است : سارا همزمان دو خواستگار مختلف دارد و پس از بررسی به یکی از آنها جواب مثبت می‌دهد اما در شب عروسی مادر سارا کشته می شود و این حادثه اتفاقهایی را به دنبال دارد و...

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی شاهیده، صدابردار و عکاس: احسان نوبخت، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان:‌ سهیل مینایی، گریم: آرام تمدن، نویسنده فیلمنامه: محسن رفیعی بر اساس طرحی از مهدی رجبی، مدیر تولید: جواد عاقبت بین، طراح صحنه و لباس: ‌احمد سعادت، روابط عمومی: علی زادمهر، مجری طرح: کارخانه سیمان غرب آسیا، محصول صدف فیلم مشاور عالی پروژه: سعید صباغیان و تهیه‌کننده: سید رضا محقق.