به گزارش خبرگزاری مهر از توتال فیلم پیتر مورگان با اقتباس از نمایشنامه ای نوشته آرتور اشنیتزلر نویسنده نامدار اتریشی ، فیلمنامه ای با عنوان "360" را می‌نویسد که میره‌یس آن را کارگردانی خواهد کرد.



نمایشنامه مذکور که نخستین باردر سال 1900 منتشر شد شهرت اشنیتزلر را جهانی کرد و جنجالی در محافل ادبی آن دوران به وجود آورد.



میره یس هم اکنون مراحل پیش تولید فیلم " جنیس جاپلین" بر اساس زندگی خواننده فقید راک را پشت سر می گذارد که در سال 2011 تولید می شود. پیتر مورگان نیز اخیرا نگارش فیلمنامه "آخرت" را به پایان رسانده که به زودی توسط کلینت ایستوود ساخته می شود.



در کارنامه فیلمسازی فرناندو میره‌یس کارگردانی فیلم‌های برجسته‌ای چون " شهر خدا" ، " کوری" و "باغبان وفادار" دیده می‌شود.