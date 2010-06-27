مقدمات تدوین اطلس جامع صنایع‌ دستی همدان فراهم شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تهیه اطلس جامع صنایعدستی استان همدان به شرکت آمایش سرزمین وطن(ASO)، واگذار شده است، اظهار داشت: در این اطلس اطلاعات جامعی از وضعیت هنرهای سنتی و صنایعدستی استان همدان تشریح میشود.
بیات با اشاره به اینکه تهیه و تدوین اطلس جامع اطلاعات صنایعدستی همدان در چند فاز با هدف اجرایی مناسب تر و در مدت زمانی کوتاهتر صورت میگیرد، تاکید کرد: محل اجرای این اطلس تمامی شهرستانها و روستاهای استان همدان است.
وی افزود: سیمای عمومی استان، بررسی وضعیت مورد مطالعه، اقلیم و آب و هوا، ویژگیهای اجتماعی استان همدان، روند تغییرات جمعیتی شهری، روستایی و عشایری، تعداد خانوار در بخش صنایعدستی و ساختار سنی و جنسی فعالان این بخش در گام اول مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همدان با اشاره به اینکه ویژگیهای اقتصادی، اشتغال، بیکاری، زیر ساختها و امکانات زیر بنایی نیز در این اطلس مشخص میشود، اظهار داشت: در این اطلس قابلیتهای گردشگری و مهمانپذیری، طبقه بندی انواع صنایعدستی بر اساس نوع و محل تولید صنایعدستی سنتی و جدید و تعداد کارگاههای فعال هم مورد توجه است.
بیات اظهار داشت: ابزارهای کار و تکنولوژی تولید، ارزشهای تولید سالانه، بازار فروش و ارزیابی امکانات و قابلیتهای توسعه صنایعدستی، تعداد گردشگران استان، زیست بومهای گرمسیری و سردسیری و نقشه پراکندگی جغرافیایی در اطلس جامع صنایعدستی همدان لحاظ میشود.
وی یادآور شد: همچنین نقشه پراکندگی کارگاهها براساس نوع صنایعدستی، نقشه زیر ساختها و امکانات بنایی و نقشه جادههای دستی با تعیین فاصله از مرکز نیز به صورت GPS تهیه میشوند.
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