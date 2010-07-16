به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که در حاشیه تمرین عصر جمعه تیمش با خبرنگاران گفتگو می کرد با ابراز رضایت از برگزاری اردوی استقلال در سرعین اردبیل گفت: اردوی خوبی را پشت سرگذاشتیم و توانستیم با تمرینات ویژه ای که داشتیم بازیکنان را به شرایط مطلوبی برسانیم.

وی ادامه داد: با جذب دو بازیکن برزیلی و بازیکنانی که از قبل در اختیار داشتیم امیدواریم بتوانیم تیمی آماده و قدرتمند را راهی مسابقات لیگ دهم کنیم و به نتایج قابل قبولی نیز دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه اجازه نخواهد داد حاشیه وارد این تیم شود گفت: متاسفانه برخی ها به دنبال این هستند که استقلال را وارد مسائل حاشیه ای کنند اما بنده با تمام توان برابر همه این حاشیه سازیها خواهم ایستاد و اجازه نمی دهم مسائل حاشیه ای به استقلال لطمه بزند.

پرویز مظلومی به حضور تیمش در تورنمنت شش جانبه تهران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: هر چند اعلام کرده بودیم با ترکیب اصلی در این دوره از مسابقات شرکت خواهیم کرد اما چهار بازیکن در تیم ملی داریم و چند بازیکن مصدوم هم در ترکیب استقلال حضور دارند که عملا اجازه نمی دهند با تمام توان در این تورنمنت حضور داشته باشیم.

وی افزود: با این حال ترسی از حضور در تورنمنت تهران نداریم اما از مسئولان برگزاری گلایه دارم که چرا چنین برنامه ریزی داشته اند. ما در هتل لاله تهران مستقر هستیم اما باید برای برگزاری بازی به ورزشگاه تختی برویم که مسیر آن مشکل ساز است. ضمن اینکه مسابقه فینال هم سه روز قبل از آغاز لیگ برگزار می شود.

مظلومی تصریح کرد: ما برای مسئولان هیئت فوتبال استان تهران احترام قائل شدیم و با تیم اصلی در این تورنمنت شرکت کردیم اما متاسفانه برنامه ریزی مطلوب نیست و در این بین ما متضرر شدیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان خاطرنشان کرد: با اینکه همیشه آماده کمک به تیم ملی هستیم اما متاسفانه اردوی اتریش به بازیکنان و تیم ها لطمه زد و امیدوارم فدراسیون فوتبال از این پس برنامه ریزی بهتری داشته باشد.