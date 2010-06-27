فاطمه امدادیان که مجسمه وی با نام "زندگی" در سرقت‌های سریالی اخیر ربوده شد، در مورد پیگیری‌ پرونده‌اش، به خبرنگار مهر گفت: هنوز خبر تازه‌ای در مورد سرقت آثارم ندارم و نمی‌دانم پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد.

وی همچنین در مورد ساخت نسخه بدل این اثر که قرار است به جای مجسمه‌های ربوده شده در سطح شهر نصب شود، افزود: این کار را از من خریده بودند و سفارشی نبود برای همین قالب آن را دارم و این روزها مشغول ساخت نسخه بدل مجسمه هستم.

امدادیان در ادامه به تاثیر سرقت مجسمه‌ها اشاره کرد: حتما این سرقت‌ها در روند مجسمه‌‌سازی کشور تاثیر دارند .اما یک نکته مثبت در این زمینه وجود دارد و آن هشیارشدن مردم است.

وی افزود: من چند روز پیش به یک مسافرت رفتم و شاهد بودم مردم نسبت به مجسمه‌ها و آثار هنری نصب شده در سطح شهر حساس‌تر شده‌اند یعنی حالت بی‌تفاوتی که در گذشته وجود داشت، از میان رفته و این خیلی خوب است.

دو ماه از اعلام خبر سرقت‌ مجسمه‌های پایتخت می‌گذرد. خبری که نه تنها هنرمندان تجسمی بلکه شهروندان تهرانی را نیز با شوک مواجه کرد. مخصوصا زمانی که برخی از مسئولان و مجسمه‌سازان عنوان کردند این آثار به دلیل سنگینی باید توسط جرثقیل حمل شوند.

اینکه مجسمه‌هایی در مکانهای عمومی و پرترددی مثل پارک ملت، پارک ایرانشهر، بلوار استاد معین و..در ایام نوروز و چند ماه اخیر به سرقت رفته‌ باشند و بعد از چندین هفته خبر سرقت آنها منتشر شود اتفاق نادر و عجیبی است.

یکی دیگر از نکاتی که باعث سردرگمی در این میان شده، نبود خبر دقیق مبنی بر تعداد مجسمه‌هایی است که ربوده شده‌اند. در این فاصله خبرهایی مبنی بر دستگیری چند مظنون و در اختیار داشتن فیلم سرقت یکی از مجسمه‌ها روزنه امیدی برای افشای نام سارقان به وجود آورد.

با این‌ حال با وجود گذشت این مدت که از سرقت مجسمه‌ها می‌گذرد، هنوز هیچ اطلاعات موثقی از سارقان منتشر نشده و همین باعث شده است مجمسه‌سازان نسبت به ادامه این روند نگران شوند.