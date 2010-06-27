اخبار کوتاه ورزشی از استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هیئت جانبازان و معلولین کرج در مسابقات بین المللی وزنه برداری که در کشور لیبی برگزار شد، شرکت و موفق به کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره شدند.

اسامی ورزشکاران فوق شامل یوسف یوسفی کسب مدال طلا در رده جوانان و مدال نقره در رده بزرگسالان، مرتضی دشتی کسب مدال نقره در رده بزرگسالان و سعید نصیری کسب مدال نقره در رده جوانان است.

حضور داوران تنیس روی میز در آزمون بین المللی

در پی برگزاری امتحان بین المللی داوری تنیس روی میز که مابین 83 نفر از داوران ملی پوش کشورمان و زیر نظر فدراسیون تنیس روی میز و با سئوالاتی که از سوی فدراسیون جهانی مطرح شده بود داوران کرجی در این آزمون موفق شدند درجه داوری بین المللی را به دست آوردند.

اسامی داوران کرجی که در این آزمون شرکت کردند عبارتند از سید هاشم علوی، پوریا حجازیان، اسماعیل اربابی، مریم قزلباش، خاتون حسین علیپور و مریم خوشنویس کسب مقام نائب قهرمانی کرج در مسابقات پاور لیفتینگ به دنبال برگزاری مسابقات پاور لیفتینگ 2010 آسیا که در کشور مغولستان برگزار شد و آقای محمود رجبی از کرج در این مسابقات، موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی شد که به همین مناسبت، مراسم جشن قهرمانی و تجلیل از این قهرمان برگزار شد.

حضور باستانی کاران کرج در استان گلستان

در پی برگزاری دومین جشنواره پیش کسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ای که از 26 تا 29 خرداد ماه در استان گلستان برگزار شد در رده سنی 40 تا 50 سال با میانداری آقای اصغر آخوند لو و در سن 51 الی 60 سال با میانداری آقای قاسم کشاورز و با مربیگری میثم موحدی مهر و سرپرستی آقای محمد رضا پیر جابری حضور یافته که کرج موفق شد به مقام دوم از این دوره مسابقات دست یابد.

هیئت دومیدانی شهرستان کرج برگزار می کند

هیئت دومیدانی مرحله اول لیگ شهرهای اقماری کرج تحت عنوان (جام سرداران) در روز جمعه چهارم تیرماه از ساعت 9 صبح در محل استادیوم دکتر شریعتی برگزار می شود.

قابل ذکر است که این مسابقات مابین ورزشکاران شهرهای اقماری در رده سنی نوجوانان و جوان ( آقایان و بانوان ) برگزار خواهد شد.

کسب مقام دوم دوچرخه سواران کرجی در مسابقات دوچرخه ســواری

در پی برگزاری مسابقات دوچرخه سواری (رده سنی بزرگسالان )( کوهستان ) کراس کانتری قهرمانی کشورو همچنین دوچرخه سواری کوهستان دانهیل قهرمانی که در تاریخ 27 تا 30 خرداد ماه در استان زنجان برگزار شد،کرج به مقام دوم این دوره از مسابقات را دست یافت.