به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر شاعر این مجموعه، ابوالفضل پاشا، مهرداد فلاح و مهرنوش قربانعلی حضور می‌یابند و درباره ویژگیهای این اثر و خصوصیات شعر شوهانی سخن خواهند گفت.

آفاق شوهانی متولد 1346 ایلام و تحصیلکرده رشته زبان و ادبیات فارسی است. از وی پیش از این سه مجموعه شعر منتشر شده که عنوان آنها عبارت است از "تنها تر از آغاز" (نشر نشانه 1376)، "در این نُه در سیزده" (نشر نیم‌نگاه 1380) و "من در این شعر آفاق شوهانی تویی" (نشر داستان‌سرا 1382).

نشست بررسی کتاب "ویرگول به کنار! آمدنم آمده "تو" ببیند" ساعت 17 در کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شیرودی، خیابان اردلان ، شماره 25 برگزار می‌شود.