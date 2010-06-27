1700 کیلوگرم انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اجرای اولین مرحله از طرح ارتقا امنیت اجتماعی در خراسان جنوبی موفق شدند مقدار 710 کیلو و 242 گرم تریاک، یک تن و 73 کیلو حشیش و 108گرم هروئین را کشف و ضبط کنند.

امیر سرتیپ دوم حمید شرفی گفت: در این رابطه، 76 نفر از سوداگران مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده، تحویل مقامات قضایی شدند.

وی از کشف 9 تن انواع مواد مخدر از ابتدای امسال در این استان خبر داد و اظهار داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است.

امیر شرفی به امحای سه تن انواع مواد‌مخدر غیر دارویی امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره کرد و بیان داشت: دو تن و 500 کیلوگرم از این مواد امروز بعد از ظهر در شهرستان بیرجند و 500 کیلو در شهرستان قاین امحا می‌ شود.

