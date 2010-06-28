تاریخ زمین شناسی کرمان در حال نابودی/ مسئولان وارد عمل شوند

محسن تجربه کار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با وجود تمام قولهایی که مسئولان دستگاههای مختلف طی یک سال گذشته در خصوص ساماندهی وضعیت فسیلهای کرمان داده اند این فسیلها همچنان در وضعیت نا بسامانی نگهداری می شوند و هم اکنون 150 هزار فسیل منحصر بفرد در انبار خانه ام نگهداری می کنم و با تمام پیگیریهایی هم که تاکنون انجام داده ام هنوز برق موزه دیرینه شناسی کرمان وصل نشده است و هر روز نیز بر وسعت تخریب مناطق فسیل خیز کرمان ادامه می یابد.

وی از مسئولان کرمانی خواست سکوت خود را در مقابل تخریب محوطه های فسیل خیز کرمان و همچنین تعطیلی موزه دیرینه شناسی کرمان پایان دهند و در راستای ساماندهی وضعیت کنونی موزه و جلوگیری از تخریب محوطه های فسیل خیز قدم بردارند.

تجربه کار گفت: این گنج پنهان را باید همچون جواهری نایاب محافظت کنیم اما نه تنها این محوطه ها هنوز حفاظت شده تلقی نشده اند بلکه هر روز بر وسعت تخریب این مناطق افزوده می شود.

تجربه کار افرود: از مسئولان استانی می خواهم با حضور کارشناسان، مسئولان دستگاههای مربوطه و اساتید دانشگاه جلسه ای بگذارند و درنهایت تکلیف این محوطه ها و فسیلهایی که در یک اتاق روی هم انبار شده اند را روشن کنند، چرا هر روز باید یک پیشنهاد جدید در راستای انتقال این فسیلها از شهرهای دیگر دریافت کنم و تنها در استان کرمان هیچ حرکتی در راستای ساماندهی این فسیلها انجام نشود.

وی اضافه کرد: 30 هزار فسیل نیز در انبار موزه نگهداری می شود و تنها سه هزار فسیل در موزه ای چیدمان شده است که برق آن چندین سال است که قطع شده است و امکان بازدید از این فسیلها از علاقمندان گرفته شده است این درحالی است زمانی که موزه باز بود تا ساعاتهای پایانی کار موزه شاهد حضور تعداد کثیری از مردم در موزه بودیم.

مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان تاکید کرد: متاسفانه در محوطه ای که آثار موجودات هم عصر دایناسورها دیده شده است و مملو از این آثار است منطقه هر روز توسط لودرها تخریب می شود و تنها کاری که می توانم بکنم این است که نظاره گر تخریب آثاری باشم که میلیونها سال از قدمت آنها می گذرد تا به عصر ما رسیده اند و هر چه می گویم کسی توجه نمی کنند.

وی خطاب به مسئولان گفت: با حضور کارشناسان و دانشمندان کشور این مناطق را مورد بررسی قراردهید و اگر به صورت علمی فسیل خیز بودن این مناطق تائید شد از تخریب آنها جلوگیری کنید.

تجربه کار از مسئولان خواست به سکوت خود چایان دهند و خاطرنشان کرد: از مسئولان می خواهم این محوطه ها را نجات دهند چون این مناطق می توانند به بزرگترین جاذبه گردشگری جهان تبدیل شوند و در مقابل محافل علمی نیز باید در مقابل این تخریب پاسخگو باشند.

وی گفت: سال گذشته گفتم 90 درصد از منطقه ای که در آنجا تخمهای متعلق به جانوران هم عصر دایناسورها را یافته ام تخریب شده است امروز به جرات می گویم در سکوت مسئولان امروز تنها 3 درصد از این محوطه باقیمانده است.

تجربه کار گفت: در این منطقه باقیمانده حداقل هفت تا هشت هزار فسیل باقیمانده است و باید از آنها حراست شود.

وی افزود: دانشمندان خارجی در صدد شبیه سازی تخمهای دایناسورها هستند اما در این منطقه می توان به وضوح تخمهای این جانوران را دید و در مورد آنها تحقیق کرد و به گنجینه ای علمی دست یافت.

تجربه کار درخصوص موزه دیرینه شناسی کرمان نیز گفت: برق این موزه عملا از سال 86 قطع است و به دلیل وجود تعداد زیاد معتادان در پارک انقلاب کرمان در این مکان محیطی نا امن نیز به وجود آمده است.

وی با اشاره به بازدید هیئتی از دانشمندان فرانسوی از مجموعه فسیلهای کرمان گفت: در این بازدید که موجب حیرت فسیل شناسان فرانسوی از آثار موجود در کرمان شده بود قرار شد نتایج این سفر اعلام و پیگیریهای لازم در خصوص انجام تحقیقات و کارهای علمی صورت گیرد که به دلایلی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.