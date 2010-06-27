مشکل مادر سه قلوهای اهری رفع شد/ موافقت با انتقال محل کار از روستا به شهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با انتقال مادر سه قلوهای اهری از روستای دورافتاده ورزقان به اهر از این خانواده فداکار تقدیر کرد.

فیروز رضائی همزمان با روز پدر از والدین سه قلوهای اهری که مادرشان در یکی از روستاهای ورزقان مشغول تدریس بود و رفت و آمدهای روزانه موجب بروز مشکلات عدیده برای فرزندانش شده بود با اعزام نماینده و نیز موافقت با انتقال محل کار این مادر فداکار تقدیر کرد.

وی با اطلاع از مشکل این خانواده ضمن موافقت با انتقال محل کار مادر این سه قلوها از ورزقان به اهر با اعزام مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش و مدیر آموزش و پرورش اهر به منزل این خانواده با اهدا لوح سپاس و هدایایی از پدر و مادر این سه قلوها تقدیر و ابلاغ کتبی سازمان را با انتقال نامبرده از ورزقان به اهر به مادر این سه قلوها تقدیم کرد.

مدیر آموزش و پرورش اهر نیز در جهت کمک به مادر این سه قلوها موافقت نمود که محل کار مادر تلاشگر و فرهنگی با انتخاب خود در نزدیکترین محل زندگی خود باشد.

همچنین مبلغ سه میلیون ریال وام نیز در جهت کمک به حل مشکلات روزمره این همکار فرهنگی به نامبرده موافقت کرد.

حسن فتح الله زاده پدر ( اسماء، اسراء و سماء) سه قلوهای اهری است ضمن تشکر از عنایت ویژه مسئولان آموزش و پرورش، این عمل خیر و خداپسندانه سازمان آموزش و پرورش استان را در آستانه روز پدر عیدی بزرگ به پدر و مادر سه قلوها اعلام کرد.

وی یادآور شد: این بچه ها چهار قلو بودند که متاسفانه یکی از آنها پس از 9 روز فوت نمود اما مادر آنها با تلاش جمعی همه خانواده توانسته است با وجود تمامی مشکلات عدیده ای که بر سر راه مادربچه ها بود آنها را به این مقطع برساند.

فتح الله زاده گفت: با توجه به بیکاری و کار فصلی توان اداره مطلوب آنها را ندارم که امیدوارم مسئولین امر در خصوص اشتغال این جانب مساعدت فرمایند.

خدیجه ولایتی مادر این سه قلوها نیز گفت: با وجود تمامی مشکلات به عنوان یک مادر در حد وسع و توان خود تلاش کرده ام اما دوری از بچه ها و برخی موارد دیگر باعث شده بود که دچار بیماری و افسردگی روحی شوم که این عمل خداپسندانه رئیس سازمان و انتقال به اهر این مشکل را حل کرد.

وی گفت: از مسئولان امر استدعا دارم در این خصوص و امثال من که با تعدد فرزندان به صورت همزمان مواجه می شوند آیین نامه ای را تدوین کنند که دراین موارد خانواده دچار مشکل نشوند و از مزایا و تسهیلاتی که در جهت حمایت از اینگونه خانواده ها منظور و پیش بینی شده استفاده نمایند.