25 بازیکن به اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان برای آماده سازی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از روز سه‌شنبه هشتم تیرماه به مدت 6 روز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود.

برای شرکت در این اردو علی دوستی مهر سرمربی این تیم از ایمان صادقی، علیرضا بیراوند، هادی ریش اصفهانی، علی گودرزی، ایمان شیرازی، سعید لطفی، مهرداد یگانه، پیام صادقیان، بهمن مالکی، یزدان عباسیان، محمدرضا خانزاده، هادی محمدی، محمد عبادزاده، یعقوب کریمی، میلاد کرمانی مقدم، صادق بارانی، علی جهانبخش، بهرام دباغ، امید عالیشاه، میلاد غریبی ،مهرگان گلبرگ، مرتضی پورعلی‌گنجی، کاوه رضایی، کاوه مختاری و صادق پورمحمددوست دعوت کرده است.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال (جوانان) آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می شود، آماده می کند. این تیم در گروه D با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.