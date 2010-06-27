حوزه علمیه باید تعریف مناسبی از اسلام میان هنر و اسلام ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد رفائی ظهر یکشنبه در نخستین نشست هم اندیشی تخصصی پیرامون راهکارهای پشتیبانی و حمایت خراسان از رسانه ملی، افزود: باید توانایی، میزان اعتبارات، دغدغه ها و اولویتهای مرکز پژوهش ها مشخص شود و سپس بر اساس آن به دنبال کسانی باشید که بتوانند کار کنند حتی می شود برای عملی شدن این اولویت ها فضای رقابتی ایجاد کرد.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: مدیریت فرهنگی ما از ابتدای انقلاب تاکنون به صورت بنیادین و اساسی در همه عرصه ها فعال نبوده و از این رو رابطه بین هنرمند و حوزه علمیه آن طور که باید تبیین نشده است که هم حوزه و هم هنرمندان در این زمینه مقصر هستند.

رفائی با تأکید براینکه حوزه علمیه باید یک تعریف مناسب با قرائتی صحیح از اسلام میان هنر و اسلام ارائه دهد تصریح کرد: بر اساس این معرفی باید هنرمند را با ارزش ها آشنا کنیم اگر این طور شد در آثار هنرمندان رگه های سالمی از معرفت خواهید دید.



وی با اشاره به تفاهم نامه حوزه هنری و حوزه علمیه که به تأیید آیت الله علم الهدی نیز رسیده است افزود: بر این اساس تصمیم داریم با حضور در مدارس علمیه خواهران و برادران کسانی را که توانایی دارند با توجه به بنیه علمی شان شناسایی کرده و تحت آموزش قرار دهیم.



مسعود زارعیان مدیرگروه مبلغان هنرمند نیز در این نشست بر لزوم ارائه راهکاری عملی جهت حضور و اثرگذاری دین در رسانه تأکید کرد و افزود: همه تأکید دارند که باید به این سمت رفت وارد این عرصه شد اما هیچ گاه از راهکارهای عملیاتی کردن آن بحثی نمی شود.



وی ادامه داد: باید شرایط، اقتضائات و نیازهای فعلی صدا و سیما را دریافته و مشخص کنیم کجا می توانیم اثرگذار باشیم.

حجت الاسلام جلالی مسئول نشریه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما واحد مشهد نیز با اشاره به ایجاد دفتر مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما در مشهد افزود: از آنجا که این مرکز با هدف تولید محصولات پژوهشی و ارتقا سطح محتوایی صدا و سیما آغاز به کار کرده است، شناخت و تبیین ظرفیت های خراسان در عرصه های مختلف رسانه جهت هرچه پر بارتر شدن فعالیت های آن ضروری به نظر می رسد.

وی افزود: پس از تهیه آمار دقیق در این زمینه، باید بررسی شود که رسانه از کدام بخش ها می تواند استفاده کند لذا دستور این جلسه نیز شناخت ظرفیت های رسانه ای خراسان است که در چهار مرحله می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ شناسایی ظرفیت ها و تبیین آن ها، ارائه راهکار ورود در رسانه و آسیب شناسی .



حجت الاسلام جلالی با بیان اینکه تولید برنامه متفاوت از ارتقای محتوای برنامه ها است گفت: در حال حاضر ظرفیت حوزه صرفا یک اسم است و بسیاری فقط آن را ادعا می کنند.



جلال فیاضی در ادامه این نشست گفت: باید ببینیم تعریف ما از برنامه های صدا و سیما در حوزه دین چیست؛ به نظر بنده اگر تعریف حداکثری از دین داشته باشیم هیچ برنامه ای در صداوسیما از حوزه دین خارج نیست و بالعکس اگر تعریفی حداقلی شود بسیاری برنامه ها که نامی از مظاهر و ویژگی های دینی ندارد در حوزه دین قرار نمی گیرد.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا با اشاره به ظرفیت بالای حوزه، دانشگاه و هنر و ادبیات مشهد خطاب به دست اندرکاران مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما تصریح کرد: باید ضمن تعیین سر فصل ها در تمام این بخش ها، به افراد خبره مراجعه کرده و لیستی از فعالان این عرصه ها بدون هیچ گونه فیلتر و ملاحظه ای تهیه شود.



وی با انتقاد از عدم اختصاص بودجه در خور ظرفیت های مشهد تأکید کرد: باید تلاش کردهمین ظرفیت بالفعل را شناسایی کرده و به میدان آورد.