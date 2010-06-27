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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

تولید 2600 دقیقه برنامه رادیویی با موضوع امر به معروف در شبکه سینا

تولید 2600 دقیقه برنامه رادیویی با موضوع امر به معروف در شبکه سینا

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان گفت: در سال گذشته دو هزار و 600 دقیقه برنامه رادیویی در راستای ترویج امر به معروف در شبکه استانی سینا ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت ‌الاسلام حسین تقی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر این مرکز اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار و 600 دقیقه در رادیو، یک هزار دقیقه برنامه در سیما، 366 دقیقه گزارش خبری رادیویی و تلویزیونی و 720 دقیقه در واحد پویا نمایی صدا و سیمای مرکز همدان به صورت غیرمستقیم به فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است.

وی گفت: موضوعات تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ نماز، ایثار و گذشت، عدالت، کرامت انسانی، تواضع، پاکدامنی، صداقت و راستگویی، احسان و بخشش، صبر، امانتداری، احترام به والدین، تزکیه نفس، قناعت و صرفه‌جویی، اخلاق اسلامی، ایستادگی و استقامت، خودباوری، شجاعت، تقوا و پرهیزکاری، درستکاری، حیا و عفاف، کرامت نفس، حمایت از محرومان و ساده‌زیستی در ساخت برنامه ها مدنظر بوده است.

تقی پور توسعه مکارم اخلاقی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی یکی از رسالت‌های مهم رسانه ملی و استانی دانست و افزود: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید احیا شود و مردم روحیه امر به معروف و نهی از منکر را پیدا کنند.

مدیر کل صدا و سیمای همدان خاطرنشان کرد: توجه به آموزه‌های دینی و مکارم اخلاقی در تولید برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان با ساخت انیمیشن‌هایی با عناوین حدیث شریف کسا، حدیث شریف سلسله الذهب، قصه‌های شیرین، شرافت، چنین حکایت می‌کند، من و داداشی، انار بانو، بهلول در کشتی، قصه‌های هزار و یک شب، سرزمین مادری، فلسفه احکام، غدیر و آشیانه مهر در واحد پویانمایی این مرکز با داستان‌های جذاب و شیرین کودکانه تولید شده است.

تقی ‌پور با بیان اینکه یکی از سرمایه‌های عظیم رسانه ملی و استانی مخاطبان آن هستند که کودکان، نوجوانان و جوانان از میان این مخاطبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، یادآور شد: توسعه و تعمیق باورهای دینی و رفع شبهات نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین دغدغه‌های متولیان رسانه ملی و استانی به شمار می‌رود.

کد مطلب 1107441

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