پیگیر اجرایی شدن مباحث همایش راهکارهای ترافیکی در بندر شهیدرجایی خواهیم بود

قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات بندرشهید رجایی ترافیک است که ضرر و زیان بسیاری برای بخش خصوصی بر جای می گذارد، گفت: با توجه به اینکه این بندر مهمترین و بزرگترین بندر کشور است و از طرفی در رقابت با بنادر منطقه در جهت تبدیل شدن به بندر هاب منطقه است نیاز است برای رفع مشکلات آن اقدام جدی صورت پذیرد.

وی از بندر شهید رجایی به عنوان بهترین گزینه ارائه خدمات در خلیج فارس نام برد و افزود: زمانی که عملیات اجرایی این بندر آغاز شد بسیاری از بنادر بزرگ منطقه هنوز کار ساخت خود را آغاز نکرده بودند حال آنکه به دلیل مشکلات موجود ،این بندر نتوانسته در عرصه رقابت خوب عمل کند.

قائم مقامی اضافه کرد: مقالات بسبار خوبی در این همایش ارائه شد که بسیاری از آنها جنبه اجرایی داشته و می تواند برای رفع مشکلات این بندر مثمرثمر باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال همت مضاعف، کار مضاعف باید تلاش بیشتری برای رفع مشکلات داشته باشیم، گفت: تمام مسئولین نگاهشان رفع مشکلات می باشد و این انجمن نیز تلاش می کند با نگاه انتقادی به مسائل و مشکلات در جهت رفع آنها قدم بردارد.