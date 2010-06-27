96 درصد شبکه های ماهواره ای با باورهای دینی کشور تضاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمد عجم ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه کلاسهای طرح اوقات فراغت ناحیه مقاومت بسیج نیشابور در نمازخانه این ناحیه افزود: همه ارگانها باید جهت پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان عزمشان را جزم کنند.
مسئول ستاد غنیسازی اوقات فراغت سپاه استانی امام رضا(ع) خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت اوقات فراغت و لزوم برنامهریزی دقیق در این زمینه، به هجمه وسیع دشمن در غنیکردن اوقات نوجوانان و جوانان به دادههای آماری اشاره کرد و گفت: بیش از 18 هزار شبکه ماهواره در ایران قابل دریافت است که 96 درصد این شبکهها با اعتقادات و باورهای دینی ما در تضاد میباشد.
وی افزود: بیش از 180 شبکه خاص موسیقی و1200 شبکه مختص کودک و نوجوان با هدف و محتوای خاص جهت کادرسازی برای عناصر بیگانه و غربی در حال فعالیت هستند.
معاون اجتماعی قسمت فرهنگی سپاه امام رضا(ع) ادامه داد: در هر کشوری اعلام آغاز و پایان جنگ توسط بالاترین مقام نظامی آن کشور انجام می شود و در کشور ما مقام معظم رهبری اعلام جنگ نرم را درسال پیش بیان داشتند.
عجم سپس به بیان تاکتیکهای جنگ نرم با استفاده از آیات قرآن پرداخت و تصریح کرد: کلاسهای اوقات فراغت باید پاسخگوی نیازهای آموزشی و سرگرمی افراد در مناطق مختلف باشد.
در این مراسم مسئولان ستاد اوقات فراغت استان و جانشین فرماندهی و فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج حضور داشتند.
نظر شما