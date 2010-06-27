کشف روزانه سه تن انواع مواد مخدر در کشور/ تهران 400 هزار معتاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ صبح یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر کشف شده در تهران گفت: استان تهران با 19 هزار کیلومتر مساحت و 13 میلیون جمعیت ثابت و پنج میلیون جمعیت شناور دارای 400 هزار معتاد ثبت شده و تعدادی معتاد تفننی است.

وی ادامه داد: کشت مواد مخدر در افغانستان در سال جاری به علت آفتی که به مزارع زده شده بود کاهش یافته که این امر موجب شده تا قیمت مواد مخدر از 78 دلار به 134 دلار در سال جاری برسد.

ساجدی نیا گفت: در سال گذشته هزار و 67 تن تریاک در کشور کشف شده که این رقم در سال 87 هزار و 33 تن بود.

وی ادامه داد: ورود مواد صنعتی در سال گذشته در کشور افزایش یافته که این امر وضعیت خوبی نداشته است.

روزانه بیش از سه تن مواد مخدر در کشور کشف می‌شود

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: روزانه بالغ بر سه تن انواع مواد مخدر در کشور کشف می‌شود که بیش از 82 درصد آن توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود.

وی گفت: بیشترین کشفیات مواد مخدر در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و تهران بوده است.

ساجدی نیا با اشاره به کشفیات شیشه گفت: در سال 87، 178 هزار و 660 کیلوگرم شیشه و در سال گذشته 968 کیلوگرم شیشه در کشور کشف شده که بیشترین مواد کشف شده در استانهای تهران، خراسان، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است.

به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در سال 87، دو هزار و 116 کیلوگرم کراک و در سال 88 ، 6 هزار و 867 کیلوگرم کراک در کشور کشف شده به طوری که کشفیات کراک 121 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: هزار و 83 کیلوگرم کراک در تهران کشف شده که این رقم 19 درصد کشفیات کراک را شامل می‌شود.

ساجدی نیا با اشاره به دستگیری قاچاقچیان گفت: قاچاقچیان دستگیر شده در سال 87، 249 هزار و 844 نفر بودند که این رقم در سال گذشته با 14 درصد کاهش به 213 هزار و 932 نفر در سال گذشته رسید. همچنین معتادان دستگیر شده نیز در سال 87، 2 هزار و 412 نفر بودند که در سال 88 این رقم تغییری نداشت.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در سال گذشته هزار و 480 اتباع بیگانه در استان تهران دستگیر شدند که این رقم بیش از 5/51 درصد دستگیرشدگان اتباع بیگانه را شامل می‌‌شود.

ساجدی نیا تصریح کرد: در سال گذشته 264 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در کشور شناسایی و منهدم و هزار و 717 درگیری مسلحانه نیز در کشور شکل گرفت که این درگیریها موجب کشته شدن 214 شرور و زخمی شدن 38 نفر شد.

وی ادامه داد: در این درگیریها 34 تن از پرسنل نیروی انتظامی و چهار نفر از بسیجی‌ها شهید و 49 نفر نیز مجروح شدند.

ساجدی نیا با اشاره به اقدامات مقابله‌ای در مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر بزرگترین مجموعه‌ای که برای درمان معتادان در استان تهران وجود دارد مجموعه شفق بوده که ظرفیت پذیرش دو هزار معتاد را دارد و در حال حاضر نیز هزار معتاد در سال جاری به این مرکز برای درمان فرستاده شدند.

وی گفت: 56 درصد کشفیات مواد مخدر در استان تهران کشف می‌شود و دوهزار و 280 درصد نیز کشفیات دستگیری‌ها در سال گذشته مربوط به مواد روانگردان در استان تهران رشد داشته است.

ساجدی نیا با اشاره به نقاط آلوده در تهران گفت: به طور مجموع 65 نقطه مشهور به تهیه و توزیع مواد در سطح استان تهران وجود دارد که این نقاط شامل 10 نقطه استانی، 21 نقطه منطقه‌ای و 34 نقطه محلی است که این نقاط در سال جاری پاکسازی می شوند.

وی با اشاره به آمار زندانیان معتاد در زندانهای استان تهران گفت: در سال 87 سهم معتادان در زندانهای استان تهران 93/41 درصد بوده که این رقم در سال گذشته با تلقی شدن معتادان به عنوان یک بیمار به 40 درصد کاهش یافت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به پاکسازی دره فرحزاد گفت: در سال جاری بیش از 700 نیروی عملیاتی به این منطقه اعزام شدند و با پاکسازی 15 آلونک تهیه و توزیع مواد مخدر موفق به دستگیری 128 نفر و کشف هزار و 192 کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.