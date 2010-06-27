تلاش یک هفته ای ژاپنی ها برای باز کردن کپسول "هایابوسا"

به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای ژاپنی "هایابوسا" در 13 ژوئن 2010 پس از سفر فضایی هفت ساله در منطقه ای دور افتاده در استرالیا به زمین نشست. آرزوی آژانس فضایی ژاپن این است که کپسول هایابوسا حاوی نمونه هایی برگرفته از سطح اخترواره "ایتوکاوا" باشد.

در این صورت این اولین باری خواهد بود که نمونه خاک یک اخترواره به صورت مستقیم و توسط یک فضاپیما به زمین آورده شده است. اکنون برای کشف این پدیده، عملیات بازکردن کپسول توسط متخصصان "ژاکسا" آغاز شده است.

تا کنون ژاکسا از ردیابی گاز کم فشاری در درون کپسول گزارش داده است اما تا به حال ماهیت این گاز و فرازمینی بودن یا نبودن منشا آن آشکار نشده است.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، انتظار می رود متخصصان برای باز کردن این کپسول و یافتن آنچه در خود پنهان کرده است، یک هفته یا بیشتر زمان صرف کنند. با این حال ژاکسا هنوز اعلام نکرده این زمان صرف احتیاط متخصصان در باز کردن کپسول خواهد شد و یا به دلیل ناتوانی آنها در بازکردن کپسول به این مدت طولانی زمان نیاز است.