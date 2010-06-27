تفسیر 15 جلدی صحیفه سجادیه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرعامل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت شرح مفاهیم اخلاقی، تربیتی و عرفانی صحیفه سجادیه، اظهار داشت: از آنجا که تحقیق و پژوهش پیرامون این اثر عظیم و ارائه آن به اقشار مختلف بسیار ضروری است، واحد تحقیق و پژوهش مرکز علمی دارالعرفان در سال 1385 با همت گروهی از فضلای محقق و مجرب حوزه علمیه، ضمن تاسیس کتابخانه تخصصی صحیفه سجادیه و گردآوری کتابهای مختلف پیرامون این صحیفه، کار تفسیر جامع صحیفه سجادیه را آغاز کرد و شرحی کامل، جامع و تحقیقی شامل شرح بیش از 250 موضوع علمی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی را در 15 جلد آماده چاپ و به محققان حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده است.
آیت پیمان ادامه داد: این اثر پیش از این در هفت مجلد با عنوان «دیار عاشقان: تفسیر جامع صحیفه سجادیه حضرت زینالعابدین(ع)» منتشر شده بود و از آنجا که این کتاب هم اکنون در زمره کتابهای مرجع و مورد توجه خاص محققان علوم اسلامی و اندیشمندان و فرهیختگان قرار گرفته و افراد متعددی از فضلای حوزه علمیه و گروهی از اندیشمندان دانشگاهی، این اثر را مرجعی برای آثار تحقیقی خود قرار دادهاند چاپ جدید 12 جلدی این اثر با برخورداری از امتیازات و ویژگیهای فراوان نسبت به چاپهای قبلی منتشر شده است.
جایگزینی ترجمه جدید مولف از آیات قرآن مجید و نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه
وی با اشاره به برخی امتیازات این اثر نسبت به چاپهای قبلی، تصریح کرد: حروفچینی و مقابله متن با دست نوشته مولف، بازبینی متن و اعمال بازنگری به اشراف مولف، موضوعگذاری جهت سهولت دسترسی به مطالب، ویرایش ادبی متن فارسی و عربی، بازنگری اعراب و ترجمه روایات، جایگزینی ترجمه جدید مولف از آیات قرآن مجید و نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه، استخراج منابع و تطبیق روایات با مصادر روایی شیعی و سنی و اضافه کردن بیش از 250 موضوع از جمله ویژگیهای این اثر است.
مدیرعامل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی اضافه کرد: تلطیف در اشعار کتاب و شناساندن شاعر، شمارهگذاری فرازهای صحیفه سجادیه، تنظیم ترجمههای مربوط به فرازهای دعا به صورت جداگانه، تنظیم فهرستهای متنوع در مجلدی مستقل، تنظیم فهرست موضوعی مطالب در مجلدی مستقل، ارائه داستانهای کتاب در مجلدی مستقل و حذف برخی از مطالب که مناسب امور اجتماعی سالهای تالیف کتاب بوده و ربطی به موضوع کتاب نداشته است از دیگر ویژگیهای این اثر نسبت به چاپهای قبلی است.
پیمان با اشاره به جایگاه والای صحیفه سجادیه تصریح کرد: این اثر ارزشمند کتابی است که شامل دریایی از حقایق معنوی و لطایف روحی بوده و دارای 54 دعا میباشد.
وی اضافه کرد: این کتاب شریف فرهنگ انقطاع از ما سوی الله به لسان دعا و نیایش است که با خواندن و درککردن آن ارتباط بیپیرایه عبد با معبود حاصل میشود.
مدیرعامل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی گفت: ویژگیهای منحصر به فرد و فوقالعاده این کتاب عظیم، علمای اسلام و بزرگان دین را بر آن داشت که لقب انجیل اهل بیت عصمت و طهارت و زبور آل محمد(ص) به آن بدهند.
قم - خبرگزاری مهر: تفسیر جامع صحیفه سجادیه اثر استاد حسین انصاریان در 15 جلد منتشر و روانه بازار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرعامل مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت شرح مفاهیم اخلاقی، تربیتی و عرفانی صحیفه سجادیه، اظهار داشت: از آنجا که تحقیق و پژوهش پیرامون این اثر عظیم و ارائه آن به اقشار مختلف بسیار ضروری است، واحد تحقیق و پژوهش مرکز علمی دارالعرفان در سال 1385 با همت گروهی از فضلای محقق و مجرب حوزه علمیه، ضمن تاسیس کتابخانه تخصصی صحیفه سجادیه و گردآوری کتابهای مختلف پیرامون این صحیفه، کار تفسیر جامع صحیفه سجادیه را آغاز کرد و شرحی کامل، جامع و تحقیقی شامل شرح بیش از 250 موضوع علمی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی را در 15 جلد آماده چاپ و به محققان حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده است.
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