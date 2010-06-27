"پتر اول" و "تاریخ و فرهنگ ارمنستان" به چاپ سوم رسیدند

احمد نوری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجدید چاپ تعدادی از کتابهایش خبر داد و گفت: انتشارات چشمه ویراست تازه‌ای از "تاریخ و فرهنگ ارمنستان" را به زیر چاپ برده و این کتاب به زودی منتشر می‌شود.

وی افزود: چاپ سوم ترجمه کتاب "پتر اول" آلکسی تولستوی هم به زودی توسط انتشارات مرکز و چشمه منتشر می‌شود.

به گفته این مترجم آثار ادبی روسیه رمان 900 صفحه‌ای "پتر اول" که اولین بار در سال 69 در ایران چاپ شد، سه سال پیش با همکاری مشترک دو ناشر (نگاه و چشمه) پس از 17 سال تجدید چاپ و تمامی نسخه‌های آن هم اخیراً به فروش رفته و لذا دوباره به زیر چاپ رفته است.

این رمان در واقع نوعی تاریخ‌نگاری ادیبانه از تولستوی است که ماکسیم گورکی آن را در زمره رمانهای تاریخی جهان و اثری طراز اول قلمداد کرده بود.

"پتر اول" زندگی شخصی و سیاسی تزار بزرگ روس را روایت می کند و به موازات آن جنبه های گوناگون زندگی روسها اعم از موژیک (دهقان وابسته به زمین) و بویارین‌ها (اشراف کلان زمین دار) و دولتمردان روسیه را در آغاز فروپاشی نظام کلان زمین‌داری و نطفه‌بندی نظام بورژوایی در آن کشور با قدرتی ادبی توصیف می‌کند.

احمد نوری زاده در ادامه با اشاره به چاپ دو مجموعه شعر جدید ارمنی خود، خبر از ورود یکی از اشعار بلندش به نظام آموزشی ارمنستان داد و گفت: شعر "ماسیس کوه نیست" در کتاب درسی ادبیات سال دوم مقطع راهنمایی کشور ارمنستان گنجانده شده است.

به گفته نوری‌زاده این شعر منظومه‌ای است به زبان ارمنی که دانش آموزان این پایه تحصیلی آن را به عنوان یک درس می‌آموزند و امتحان خواهند داد.