ارائه محصولات متنوع با افتتاح مرکز خرید اینترنتی کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون مرکز خرید اینترنتی البسکو.کام (Albasco.com)، در شش بخش شامل لوازم خانه، کتاب، گل، هدیه، پوشاک و لوازم الکترونیک کالای مورد نیاز مصرف کنندگان را عرضه می کند.

این مرکز خرید اینترنتی با استفاده از تکنولوژی های مرتبط با تجارت الکترونیک، ایجاد فضایی امن برای پرداخت اینترنتی، ارائه گزینه های متفاوت برای ارسال کالا و استفاده از پاسخ گویی حرفه ای در قسمت "خدمات مشتریان" طی زمستان سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

براساس این گزارش، امنیت پرداخت در "البسکو.کام" از طریق اعمال برخی سیاستها، استانداردها و تکنولوژی های استفاده شده در این سایت، تامین می شود.

همچنین در این مرکز خرید اینترنتی، امکان انتخاب روشهای مختلف برای ارسال کالا بر حسب نیاز و شرایط کاربران وجود دارد.

قرار است به زودی بخشهای مختلف اینترنتی فروش وسایل آرایشی و بهداشتی، انواع "سی.دی" و "دی.وی.دی" و بازی های رایانه ای، تورهای مسافرتی و گردشگری و ... در این مرکز خرید راه اندازیشود..