برج سازی تهدیدی برای اکولوژی زاینده رود / انحراف عمدی مترو ثابت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران اعزامی به اصفهان برگزار شد با اشاره به وضعیت میراث فرهنگی اصفهان و تاثیرات و مشکلات زیست محیطی آنها تاکید کرد: از آنجایی که دستگاههای مختلف در مدیریت زاینده رود و محیط زیست و میراث فرهنگی شهر اصفهان دخیل هستند ما فقط می‌توانیم در برنامه‌ریزیها تاکید کنیم که چنین اتفاقی نباید بیفتد و دیگر بلند مرتبه‌سازی در حاشیه زاینده رود ادامه پیدا نکند.



استاندار اصفهان تاکید کرد: در استان اصفهان برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی مشکلات فراوانی وجود دارد و این استان نیازمند اعتبارات بیشتری برای حفاظت است. در حال حاضر تلاش کرده‌‌ایم که با حداقل امکانات و بضاعتی که داریم تا حد امکان در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی و نگهداری و حفاظت از آنها مثبت عمل کنیم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: آنچه بیش از همه برای ما اهمیت دارد، زنده کردن بناهای تاریخی است که در صورت لزوم باید تغییر کاربری نیز در آنها صورت گیرد.

ذاکر اصفهانی گفت: سازمان میراث فرهنگی و مسئولان استان هر چه قدر هم که تلاش کنند به تنهایی نمی‌توانند از آثار تاریخی اصفهان حفاظت کنند بنابراین باید برای حفظ و صیانت از آثار تاریخی فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا مردم خود در جهت حفظ و نگهداری از تاریخ و فرهنگ اصفهان به صورت فعالانه وارد عمل شوند.

استاندار اصفهان در رابطه با وضعیت مترو اصفهان و تخریب خیابان چهار باغ و همین طور پایه های سی و سه پل گفت: نمایندگان یونسکو که به ایران آمدند آشکارا اعلام کردند که مترو اصفهان تهدیدی برای چهارباغ و سی و سه پل نیست. اما اگر خط غربی - شرقی مترو به گونه‌ای طراحی شود که به‌ عنوان تهدیدی برای آثار تاریخی محسوب شود به طور قطع از آن صرف نظر می‌کنیم و از سایر سیستم ها مانند تراموا برای حمل ‌و نقل عمومی استفاده می‌کنیم.



وی ادامه داد: مترو به‌عنوان یک ابزار برای حمل‌ و نقل عمومی و آسایش شهروندان محسوب می‌شود و اگر قرار باشد ساخت مترو به آثار باستانی که نماد هویت ایرانی اسلامی ما است صدمه وارد کند به طور قطع از آن صرف نظر می‌کنیم.



استاندار اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شد انحراف متروعمدی بوده گفت: این موضوع هنوز برای ما ثابت نشده است اما به طور قطع در دستگاه حفر دستکاری انجام و این موضوع باعث انحراف در مسیر متروشده است که در حال پیگیری آن هستیم.



وی ادامه داد: از دفتر رئیس‌جمهور نامه‌ای با امضای رئیس دفتر وی به دست ما رسیده است که در آن دکتر احمدی نژاد خواستار پیگیری موضوع مترو و انحراف آن شده و از مسئولان ذیربط خواسته شده هر چه زودتر علت انحراف مسیر مترو اصفهان را گزارش کنند. با این حال پیگیری مسئله مترو اصفهان نیازمند یک تیم کارشناسی و متخصص است.



استاندار اصفهان در پاسخ به اینکه آیا جریمه 50 میلیارد تومانی پیمانکار متروی اصفهان را تائید می کند، گفت: ‌بررسی‌ها هنوز به پایان نرسیده و جریمه شدن پیمانکار را تایید نمی‌کنیم ولی در هر صورت مطمئن باشید که مترو هیچ تهدیدی برای سی و سه پل محسوب نمی‌شود.



ذاکر اصفهانی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بخش‌هایی از نقاشی‌های عالی قاپو به دلیل مسائل اخلاقی پوشانده شده است گفت: پوشش‌هایی روی نقاشیهای عالی قاپو و برخی از نقاشی‌های چهل ستون دیده می‌شود اما این پوشش‌ها مربوط به این دوره نیست.



وی ادامه داد: البته کج فکری‌هایی در رابطه با برخی نقاشی‌های بناهای تاریخی اصفهان وجود دارد اما این افراد با نگاههای متحجرانه هرگز نتوانسته‌اند آسیبی به میراث فرهنگی اصفهان وارد کنند و تمام پوشش‌هایی که روی نقاشی‌ها وجود دارد متعلق به دوره قارجایه است و توسط ظل السطان صورت گرفته است.



استاندار اصفهان تصریح کرد: هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد پوشش روی نقاشی‌ها یا آسیبهای وارده به این نقاشی ها مربوط به دوره انقلاب اسلامی است و افراد متحجر که برخی از این نقاشیها را صور قبیه می‌دانند در میراث فرهنگی جایی ندارند و هرگز نمی‌توانند نظرات غیر منطقی خود را عملی کنند.



ذاکر اصفهانی در رابطه با وضعیت میدان نقش جهان گفت: در جریان سفر سوم رئیس‌جمهور به استان اصفهان پیشنهاداتی برای حفاظت از این مجموعه تاریخی ارائه و مقرر شد تمام غرفه‌های میدان امام که در طبقه بالای مغازه‌ها قرار دارند احیا و آماده‌سازی شوند تا در هر یک از این غرفه‌ها، کشور‌های مختلف جهان بتوانند میراث فرهنگی و هنر خود را به نمایش بگذارند و به این ترتیب نقش جهان به کار ویژه اصلی خود که باید نمایانگر فرهنگهای مختلف باشد تبدیل شود و در واقع نقش جهان ترسیم گر هنر و فرهنگ جهان شود.



ذاکر اصفهانی در رابطه با وضعیت کنونی نقش جهان و برج جهان نما گفت: متاسفانه میدان نقش جهان به دلیل یک ساختمان بی‌قواره که هیچ نسبتی با فرهنگ و هنر اصفهان و معماری اسلامی و ایرانی ما ندارد در معرض تهدید قرار گرفت و نام آن در فهرست میراث در خطر ثبت شد.



وی ادامه داد: یونسکو خواست که برج جهان نما تعدیل شود و چهار طبقه آن کوتاه شود اما فقط دو طبقه از این برج تخریب شد. به همین دلیل یونسکو ضرب الاجلی تعیین کرد تا دو طبقه دیگر نیز تخریب شود. این امر باعث شد که جلسات پی در پی برگزار شود و سه میلیارد تومان از طرف استانداری، سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان میراث فرهنگی اصفهان به شهرداری پرداخت شد اما باز شهرداری همکاری لازم را برای تخریب این برج انجام نمی‌داد تا اینکه کار به رسانه‌ها کشید و ضرب الاجل تعیین شد.

ذاکر اصفهانی تاکید کرد: استانداری اصفهان نگران وضعیت میدان نقش جهان بود و نمی‌خواست روابط کشور با مجامع بین‌المللی مانند یونسکو تیره و تار شود به همین دلیل رودروی شهرداری قرار گرفت و قفل ساختمان به خواست استانداری شکسته شد و نهایتا با فشاری که به شهرداری وارد آمد عملیات تخریب دو طبقه دیگر این برج آغاز شد.



استاندار اصفهان گفت: زمان اظهار نظر قطعی یونسکو در رابطه با میدان نقش جهان و تصمیم گیری در مورد آن نزدیک است و مشکل خاصی نیز وجود ندارد. مسئله حل شده و تخریب در حال انجام است و به احتمال زیاد به زودی میدان نقش جهان از فهرست میراث فرهنگی در خطر خارج می‌شود و همچنان در فهرست آثار یونسکو باقی می‌ماند.



وی در مورد تدبیر مسئولان برای جمع آوری صنایع دستی چینی و هندی که بازار ایران را اشغال کرده است، گفت: ‌در جریان سفر سوم رئیس‌جمهور مصوب شد که تمامی صنایع دستی چینی و هندی که در بازار اصفهان و بسیاری از شهرستانهای دیگر کشور وجود دارد جمع آوری شود.



ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد از کالاهای چینی و هندی که به ‌عنوان صنایع دستی فروخته می‌شوند از بازار اصفهان پاکسازی شده اند و به جرات می‌توان گفت که در میدان نقش جهان که مرکز اصلی فروش صنایع دستی است دیگر از این کالاهای خارجی خبری نیست.



وی گفت: تلاش می‌کنیم به زودی 20 درصد باقی مانده کالاهای چینی وهندی نیز که همچنان در بازارهای اصفهان به چشم می‌خورد پاکسازی شود.