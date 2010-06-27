78 درصد چراغهای راهنمایی در پایتخت LED است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز افزود: مصرف برق چراغهای LED بسیار کمتر و حدود ده درصد چراغهای معمولی است که با جایگزینی این چراغها توانسته ایم درصد قابل توجهی از مصرف برق چراغهای راهنمایی در تهران را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در گذشته سوختن مکرر چراغهای معمولی مشکلات ترافیکی زیادی را در تقاطعها به وجود می آورد که با توجه به پایداری بیشتر چراغهای LED این گونه مشکلات نیز کمتر شده است.

بهروز با تاکید بر اینکه تهران به سمت استفاده از انرژیهای پاک پیش می رود تصریح کرد: چراغهای خورشیدی نیز که اکنون در بیش از 50 درصد از چراغهای چشمک زن به کار گرفته شده اند نیز در روز، انرژی را ذخیره می کنند تا در تمام ساعات شبانه روز بتوانند به کار خود ادامه دهند.

وی اظهارکرد: تبدیل تمام چراغهای راهنمایی شهر به چراغهای LED یا چراغهای سولار در دستور کار است که به مرور زمان اجرایی می شود و هر چراغ معمولی که عمر مفیدش تمام شود چراغهای کم مصرف LED یا چراغهای سولار را جایگزین می کنیم تا بتوانیم اقدام قابل توجهی را در راستای کاهش مصرف سوخت محقق سازیم.