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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

تمامی امور آموزش ، پژوهش، فناوری و صنایع نوین متمرکز می‌شود

رئیس مرکز پژوهش ، توسعه فناوری و صنایع نوین از تشکیل سازمان توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید رعنایی سیادت با اعلام این خبر افزود: با موافقت وزیر صنایع و معادن ،  قرار است تمام حوزه های مرتبط با صنایع نوین و توسعه فناوری و اندیشکد ه صنایع و طرحهای مختلف در این سازمان تجمیع شود ومی تواند محل مناسبی برای ارائه اولویتهای صنعتی به مراکز پژوهشی کشور ورفع موانع ارتباط صنعت با دانشگاه باشد.

وی تغییر سیاستی وزارت صنایع و معادن و متمرکز کردن امور آموزش ، پژوهش و فناوری در یک مرکزرا اقدامی بزرگ برشمرد و افزود : این تمرکز باعث می شود که پیگیری امور مرتبط با صنعت و دانشگاه وچرخه نوآوری از ایده تا بازار در یک مرکز واحد انجام شود و موانع بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه مرتفع شود.

رئیس مرکز پژوهش ، توسعه فناوری و صنایع نوین گفت :  وزارت علوم ، تحقیقات،   فناوری را تا تجاری سازی یافته پژوهشی پیش می برد و از آن به بعد حوزه تجاری سازی فناوری و صنعتی سازی می باشد که این مرکز این امر مهم را بر عهده دارد.

کد مطلب 1107477

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