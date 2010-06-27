استان مرکزی 575 میلیارد ریال درآمد کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالفضل کریمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: درآمد های وصولی عمومی و ملی استان در این مدت 659 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت ماهه گذشته 92 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: از رقم فوق بالغ بر 575 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی است که توسط دستگاه‌های اجرایی از محل درآمدهای عمومی به تفکیک درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول شده است.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مرکزی بیان داشت: میزان وصولی درآمدهای ملی در استان نیز طی مدت مزبور بالغ بر 84 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40/5 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

کریمی اظهار داشت: مازاد درآمدهای عمومی ایجاد شده در همین مدت بالغ بر 77 میلیارد و 800 میلیون ریال است که باید به استان ابلاغ اعتبار و تحت عنوان هزینه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه ‌ای٬ هزینه شود.

وی اضافه کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با 95 درصد از وصول درآمدهای عمومی استان که مشمول درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی استان است رقمی بالغ بر 551 میلیارد و 300 میلیون ریال را وصول کرده و رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاه‌ های اجرایی استان را کسب کرده است.

به گفته وی درآمدهای حاصل از مالیات‌ های مستقیم در دو ماهه اول سال جاری بالغ بر 346 میلیارد و 400 میلیون ریال است که 63 درصد کل درآمد های مالیاتی استان را در دوره مزبور شامل می ‌‌شود، همچنین درآمدهای حاصل از وصول مالیات‌ های غیرمستقیم استان در همین مدت به میزان وصولی 205 میلیارد ریال است که حدود 37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می ‌شود.

