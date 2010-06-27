راه اندازی 9 مرکز ترک اعتیاد با مشارکت شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا امروز یکشنبه در حاشیه مراسم امحای مواد مخدر کشف شده در استان تهران گفت: طی بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که بعضی از مراکز ترک اعتیاد وضعیت مناسبی نداشته و از استانداردهای لازم برخوردار نیستند بر همین اساس تعدادی از این مراکز پلمپ و تعدادی نیز تذکرات لازم را دریافت کردند تا به رعایت استانداردها بپردازند و شرایط مناسب را برای درمان اعتیاد ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: با همکاری شهرداری تهران در سال جاری 9 مرکز ترک اعتیاد راه اندازی می‌شود تا از این طریق در تهران محلهای مناسبی برای ترک اعتیاد ایجاد شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر تنها مرکز درمانی شفق است که به عنوان یک مرکز دولتی در تهران معتادان را پذیرش می کند.

ساجدی نیا با اشاره به مهمترین برنامه های نیروی انتظامی اظهار داشت: شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر در محلات استان تهران مهمترین برنامه پلیس در سال جاری است به طوری که با اجرای دو مرحله از طرح برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر 800 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

وی گفت: در روزهای آتی اقدامات پلیس به منظور پاکسازی معتادان پرخطر از سطح شهر به خصوص پارکها شروع می شود و افراد پس از دستگیری به مراکز ترک اعتیاد فرستاده می‌شوند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به کاهش سن اعتیاد در کشور گفت: سن اعتیاد نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته بر همین اساس پلیس اقدام به اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در مراکز علمی می‌کند.

وی تصریح کرد: کشف مواد صنعتی در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و اکنون با تصویب قانون جامع و مشخص در زمینه برخورد با مواد صنعتی در ماههای آتی افرادی که اقدام به تولید و یا توزیع مواد صنعتی کنند پلیس با آنها برخورد جدی می کند.

ساجدی نیا با اشاره به جمع‌آوری معتادان زن گفت: تعداد این معتادان در سطح استان تهران بسیار اندک است اما اگر معتاد زنی در سطح معابر مشاهده شود ماموران اقدام به جمع‌آوری و معرفی آنان به مراکز درمانی می‌کنند.