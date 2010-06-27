به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دکتر هوشنگ رهنما درباره‌ "سهم سعدی در تکوین شعر غنایی فارسی" و کورش کمالی‌سروستانی مدیر مرکز سعدی‌شناسی در باب تاثیر این درسگفتارها در شناخت سعدی برای مخاطبان و آینده‌ سعدی پژوهی سخن خواهند گفت.

نشستهای "درسگفتارهایی درباره‌ سعدی" از اول اردیبهشت سال 1388 در مرکز فرهنگی شهرکتاب آغاز شده و تاکنون 60 جلسه با حضور سعدی‌شناسان و صاحب‌نظران به طور پیوسته در روزهای چهارشنبه برگزار شده است.

شهرکتاب مرکزی در چهار سال گذشته 180 جلسه‌ درسگفتار درباره‌ مولوی، فردوسی و سعدی در روزهای چهارشنبه برگزار کرده است و از چهارشنبه شانزدهم تیر ماه، درسگفتارهایی درباره‌ نظامی در این مرکز فرهنگی آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در آخرین جلسه "درسگفتارهایی درباره سعدی" می‌توانند ساعت 17 به شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

