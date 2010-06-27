20 پایگاه فراغت تابستانی در مرکز گلستان دایر می شود

غلامرضا منتظری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کلاسهای طرح اوقات فراغت در گرگان در رشته های بازیگری و کارگردانی، خوشنویسی ( خط تحریری، نستعلیق، شکسته، ثلث)، هنرهای تجسمی ( طراحی، نقاشی کودکان و بزرگسالان )، گرافیک ( کولاژ، نقاشی روی سفال، جعبه سازی )، گرافیک رایانه ای در رشته های مختلف و موسیقی در رشته مختلف برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ضمن اعلام شروع کلاسها از 10 تیر در مراکز 20 گانه گفت: امسال برنامه های ویژه ای در ساحل دریا ، پارک های جنگلی و مراکز پر جمعیتی که محل تجمع مسافرین تابستانی است، داریم.

وی تصریح کرد: طرح سینما رو باز با هدف فراغت عمومی در شهرستان های مختلف از دیگر برنامه های فراغتی تابستان 89 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان است.

منتظری خاطرنشان کرد: امیدواریم با برپایی برنامه های شاد و متنوع ، لحظاتی شاد را برای اقشار مختلف مردم فراهم کنیم.

