بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای ترکیه از دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با این دانشجویان با اشاره به مشترکات تاریخ، فرهنگ و زبان دو کشور مسلمان ایران و ترکیه گفت: خوشحال هستیم این دو کشور مسلمان در زمینه های مختلف رابطه همکاری دو جانبه ای در راستای پیشرفت و توسعه منطقه دارند که امیداواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

دکتر سید محمد تقی علوی از کشور ترکیه به عنوان کشوری دارای تمدن بزرگ، ثروت زیاد و ملتی عزتمند یاد کرد و گفت: پیشرفت و توسعه کشور ترکیه به سود کشورهای منطقه است و ما خوشحال هستیم که این کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی همدلی، وحدت، یکپارچگی و برادری کشورها و ملتهای منطقه را در توسعه همه جانبه ضروری خواند و گفت: در صورت باهم بودن دولتها و ملتهای منطقه و به خصوص کشورهای مسلمان با یکدیگر است که می توان در مقابل استکبار جهانی ایستاد و از غارت ثروتهای خدادادی منطقه و حقوق ملتها دفاع کرد.

دکتر علوی افزود: ملت ترکیه و به ویژه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به دلیل حمایت های گسترده و مداوم از مردم مظلوم فلسطین و به خصوص غزه در بین مسئولان نظام و ملت ایران جایگاه ازرشمندی دارند.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره به دستاوردهای مهم کشورمان در عرصه های مختلف از جمله فناوریهای نوین، پزشکی، هوا فضا و انژری هسته ای خاطر نشان کرد: دستاوردهای علمی و فناوری ایران در سالهای اخیر در عرصه های مختلف رشد و توسعه قابل توجه ای داشته است که این پیشرفت به سود همه کشورهای منطقه است.

دکتر علوی در ادامه با بیان اینکه دولتهای اسکتباری با ترفندهای مختلف با غارت منابع طبیعی کشورهای مسلمان همیشه میخواهند،این کشورها وابسته آنان باشند، یادآور شد: کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای مسلمان با تولید علم و فناوری و با توجه به نیاز منطقه باید روی پای خود بایستند و این مایه خرسندی است که دو کشور برادر مسلمان ترکیه و ایران در این مسیر قرار گرفته اند.

رئیس دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به دستاوردهای مهم این دانشگاه در عرصه های مختلف یادآور شد: این دانشگاه با داشتن بیش از 80 رشته در مقطع دکتری ،115 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 8 قطب علمی و وجود آزمایشگاههای مجهز در سطح خاورمیانه به عنوان دانشگاه مادر و جامع در ایران مطرح است.

وی با اعلام آمادگی دانشگاه تبریز برای همکاری با دانشگاههای ترکیه گفت: با همکاری های مشترک دو دانشگاه می توان با تولید علم و فناوری در عرصه های مختلف و با توجه به نیاز جامعه گامهای موثری در راستای توسعه و پیشرفت و آبادانی منطقه برداشت.

در این دیدار چند تن از دانشجویان ترکیه به ارائه دیدگاهها و نطقه نظرات خود در خصوص مسائل مختلف از جمله دانشگاه تبریز و شهر تبریز پرداختند.

35 نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاههای آنکارا، قونیه، دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا با هدف دانش افزایی علمی و بررسی راههای توسعه همکاری از بخشهای مختلف دانشگاه تبریز بازدید کردند و طی این بازدید سه سخنرانی علمی از سوی استادان دانشکده ادبیات و فارسی این دانشگاه برای این دانشجویان ارائه شد.