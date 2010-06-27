زندانیان استان مرکزی مدرک مهارتی بین المللی در 49 رشته دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید آقاصادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: صنایع دستی، جوشکاری، مصنوعات فلزی، تراشکاری، تولید مصالح ساختمانی، رایانه از جمله این رشته ‌ها است که کسب این مدارک معتبر و بین ‌المللی، می‌ تواند پایه و اساس برای اشتغال زندانیان پس از آزادی از زندان باشد.

وی با بیان اینکه در سال جاری برای زندانیان آزاد شده استان مرکزی به منظور تسهیلات اشتغالزایی چهار میلیارد ریال اختصاص داده شده است، اظهار داشت: این تسهیلات که دارای شرایط استثنایی در بازپرداخت دارد با همکاری موسسه اعتباری مهر به صورت وام ‌های 50 تا 100 میلیون ریالی در صورت ایجاد اشتغال و از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج زندان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می ‌شود.

مدیرکل زندان ‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی تصریح کرد: 59 کارگاه فعال در زندان وجود دارد که زندانیان می‌ توانند در مدت حبس خود در این کارگاه ‌ها کار کرده و درآمدی بین یک میلیون تا چهار میلیون ریال بر اساس فعالیت خود دریافت کنند، که 50 درصد این درآمد برای زندانیان ذخیره و پس از آزادی به زندانی داده می ‌شود و بقیه آن نیز در اختیار خانواده و مددجو قرار می ‌گیرد.

آقاصادقی با اشاره به اینکه در استان مرکزی چهار هزار مددجو حبس خود را در هشت ندامتگاه سپری می‌ کنند که 98 درصد این مددجویان را مردان تشکیل می‌ دهند، ادامه داد: 51 درصد از جرائم زندانیان مددجو استان مرکزی مربوط به مواد مخدر و اعتیاد است، 19 درصد سرقت، 13 درصد اقدام علیه مردم و آسایش عمومی و 11 درصد مربوط به جرائم مالی است.