برگزاری تورهای گردشگری تابستانی برای شهروندان شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی سرپرست حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: از آنجا که یکی از مهمترین سیاستهای این معاونت، برنامه ریزی و آموزش حضوری و غیر حضوری برای کودکان، نوجوانان، زنان، خانواده ها، سالمندان، نخبگان و فرهیختگان است، به منظور غنی سازی اوقات فراغت برنامه های متنوع برای آنان طراحی شده است.

وی افزود: با توجه به نگاه ویژه مسئولان به پر کردن اوقات فراغت جوانان، شهرداری منطقه 8 با همکاری ادارات فرهنگی، سلامت، آسیبهای اجتماعی، امور بانوان، ورزش، مرکز رفاه و خدمات اجتماعی، آموزش و مشارکتهای اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی رایگان نموده است.

رضوانی به اجرای طرح کالسکه سواری در شرق تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل تابستان و حضور بیش از پیش شهروندان در بوستانها، این طرح به صورت رایگان در بوستان فدک اجرا می شود.

وی، برگزاری سامانه های نشاط در تمامی محلات منطقه 8، برگزاری تورهای گردشگری در سطح تهران، مسابقات فرهنگی و قرآنی، نمایشگاه کتاب، شب شعر و ارائه خدمات شبانه روزی در کتابخانه های منطقه به شهروندان را از جمله فعالیتهای این حوزه در تابستان امسال عنوان کرد.

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 8 با اشاره به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار گفت: اداره امور بانوان منطقه در طول تابستان با برنامه های متنوعی از جمله اردوی گل گشت، برپایی غرفه عفاف و حجاب، برگزاری دوره های آموزشی، جشنواره خوشنویسی کوثر، کارگاههای آموزشی و برگزاری همایش تحکیم خانواده به بانوان منطقه خدمات فرهنگی ارائه می دهد.

وی ایجاد ایستگاه سیار آموزش شهروندی در محلات، تهیه و توزیع نشریه هشت ضلعی، برگزاری اردوهای یک روزه ویژه دانش آموزان را از فعالیتهای اداره آموزش و مشارکتهای در فصل تابستان ذکر کرد.