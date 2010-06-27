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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی برون سپاری می‌شود

تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی برون سپاری می‌شود

مدیر برنامه ریزی درسی و تأمین منابع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی از برون سپاری تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی برای بهره گیری از پتانسیل متخصصان حوزه های شغلی بخشهای دولتی و غیر دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله طالبی گفت: در فرآیند برون سپاری تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی، نیازهای آموزشی در قالب ایجاد رشته جدید یا بازنگری رشته قدیم در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی تصویب و برای تدوین اعلام می شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات دریافت شده از متخصصان در قالب معیارهای از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ارائه آموزش های لازم برای تدوین برنامه درسی در نظام علمی کاربردی به گروه های ارزیابی ارائه می شود.

مدیر برنامه ریزی درسی و تأمین منابع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: فرآیند تدوین با نظارت مدیریت برنامه ریزی درسی و تامین منابع آموزشی دانشگاه انجام می شود و پس از طی مراحل داوری و بررسی تخصصی در گروه های برنامه ریزی، در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در صورت تصویب قابلیت اجرایی شدن پیدا می کند.

کد مطلب 1107497

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