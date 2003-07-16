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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۰

رئس سازمان بازرسي كل كشور :

مشكلات ساختاري عامل فساد اداري در كشور است

مشكلات ساختاري عامل فساد اداري در كشور است

رئيس سازمان باررسي كل كشو ر گفت : مشكلات ساختاري درنظام اداري كشور عامل اصلي فساد اداري در كشور است كه بازنگر ي در كل اين ساختار براي كاهش فساد در دستگاههاي دولتي ضروري است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر علي رئيسي امروز د رهمايش  بازرسي ، نظارت و چالشهاي آن افزود: بسياري از تخلفاتي كه در  دستگاههاي دولتي  وجود دارد ناشي از مشكلات ساختاري مانند فقر و بيكاري و نبود عدالت اجتماعي  د ركل جامعه است كه ريشه همگي آنها زياده خواهي و دنياطلبي است .

 وي اضافه كرد: براي كاهش تخلفات اداري  و جرايم  در جامعه  بايد در كنار  توجه به اصل شايسته سالاري  به  نظارت و كنترل  همگاني  در جامعه توجه كرد تا بتوانيم از وقوع جرم  در جامعه بكاهيم و نيازي به گسترش زندانها  براي مجازات مجرمان نداشته باشيم .

 وي گفت : هيچ جامعه اي را نمي توان با زندان اصلاح كرد  ودر هيچ جاي دنيا نيز  براي اصلاح آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاري ها از قوه قهريه و  زندان استفاده نمي شود .

  رئيسي اضافه كرد: دستگاه قضايي كشور به منظور كاهش  تعداد زندانيان  توجه خود را به پيشگيري و قضا زدايي معطوف كرده و تلاش مي كند  به جاي  گسترش زندانها، زمينه  اصلاح و تربيت متخلفان را فراهم كند.

 وي با اشاره به مشكلات زندانهاي كشور گفت : سازمان بازرسي كشور  با اعزام 95 گروه تحقيق و بازرسي همه زندانها را مورد بازرسي قرار داد و نتيجه اين بازرسي ها نشان داد كه مشكل اساسي زندانها كشور كمبود  فضاي مناسب و نبود طبقه بندي اصولي  در ميان زندانيان است و علت  اصلي آن تعداد زياد زندانيان و كمبود زندان در كشورابراز شده است .

وي افزود:  بر اساس نتايج اين تحقيقات برنامه هايي براي  كاهش تعداد زندانيان د ركشورتدوين شده كه  بهبود كيفيت طبقه بندي درزندانها ، تغيير در نحوه برخورد با زندانيان  و جداسازي زندانيان مواد مخدر  ازساير زندانيان از جمله اين  برنامه هاست .

 وي گفت : راه حل اساسي  براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و جلوگيري از وقوع جرم  در كشور اين است كه  مسئولان  همه ارگانها  ضمن دقت د ر انتخاب مديران خود  ، نظارت و كنترل دائمي را د رمجموعه خود در دستور كا رقرار  دهند و با بازرسان  سازمان بازرسي كشور د راين زمينه همكاري كنند و بدانند كه سود اين كار بيش ازهمه نصيب خود آنان مي شود.

  

 

کد مطلب 11075

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