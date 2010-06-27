30 درصد شبکه آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر بسکابادی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از شبکه های فاضلاب روستایی بیرجند با اشاره به اینکه میزان تلفات آب در شبکه آب روستایی استان خراسان جنوبی 36 درصد است، افزود: باید این رقم در پایان برنامه پنج ساله پنجم به 25 درصد برسد.

وی با بیان اینکه 43 هزار مشترک آب روستایی در این استان قبض رایگان آب دریافت می ‌‌کنند، اظهار داشت: این در شرایطی است که مجموع مشترکان آب روستایی استان خراسان جنوبی 84 هزار و 982 مشترک است.

وی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها 11 روستا در استان دارای شبکه‌ آبرسانی بودند، اما در حال حاضر بیش از دو هزار و 728 کیلومتر خطوط انتقال و دو هزار و 208 کیلومتر خطوط شبکه توزیع آب در سطح روستاهای استان وجود دارد.

بسکابادی سپس از خرید و نصب هشت هزار کنتور جدید تا شهریور ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: این رقم معادل 10 درصد مشترکان آب و فاضلاب روستای است و بنا بر ابلاغ وزیر نیرو در صورتی که کنتور تخریب شد و مالک نیز مقصر نباشد تعویض کنتور بر عهده آب و فاضلاب روستایی است.

وی ارزان بودن قیمت آب را مهمترین دلیل افزایش مصرف مردم دانست و گفت: اگر مردم قیمت تمام شده آب را پرداخت کنند مطمئنا در مصرف آن صرفه ‌جویی می‌ کنند چرا که در حال حاضر مشترکان تنها یک دهم قیمت تمام شده آب را پرداخت می‌ کنند.