115 طرح هادی در سطح روستاهای آذربایجان غربی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، ایوب عزیزی صبح یکشنبه در آیین بهره برداری از طرح هادی یادگارلوی نقده، اعتبار اختصاص یافته جهت اجرای این طرحها را 170 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بر اساس اولویت بندی اجرای طرح هادی 672 روستا بالای 100 خانوار استان در برنامه کاری بنیاد انقلاب اسلامی قرار دارد که از این تعداد تا کنون طرح هادی 273 روستا به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح هادی در مناطق روستایی، نیازهای زیرساختی و خدماتی روستاها در قالب سند توسعه ای 10 ساله روستا پیش بینی و تامینمی شود، بیان داشت: با بهره برداری از این طرحها ساکنان روستاها از محیط بانشاط و نظامند برخوردار می شوند .

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین از صدور 123هزار جلد سند مالکیت به اماکن روستایی در سطح استان تا کنون خبر داد.

فرماندار نقده نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح هادی هم اکنون در 14 روستای شهرستان در حال اجرا است، گفت:در حوزه تامین خدمات زیربنایی نظیر آب، برق، تلفن و خانه بهداشت روستایی، شهرستان نقده در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

حسین یوسفی بیان داشت: در بخش گازرسانی روستا نیز تا کنون به 11 روستا گازرسانی شده و کارهای اجرایی توسعه شبکه گاز رسانی در هفت روستای دیگر شهرستان نیز در حال اجراست.

