82 پروژه گازرسانی در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد‌علی شفیعی‌ها ظهر یکشنبه در جلسه هیئت مدیره شرکت گاز استان اظهار داشت: با همت و تلاش پرسنل شرکت گاز تا آغاز هفته دولت، مردم یک شهر و 20 روستا با جمعیتی بالغ بر 4 هزار و 700 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد که هزینه ‌اجرایی این پروژه‌ها 109 میلیارد ریال است‌.



سرپرست شرکت گاز استان قزوین از آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 54 روستا و سه شهرک صنعتی آوج، دانسفهان و آبیک با مبلغی بیش از 191 میلیارد ریال خبر داد و افزود‌: از 54 روستا، 12 روستا از مناطق سردسیر طارم سفلی است که در صورت تأمین اعتبار و صدور مجوزهای لازم از سوی شرکت ملی گاز ایران عملیات گازرسانی به این روستاها نیز آغاز می‌شود.



وی با اشاره به اتمام عملیات گازرسانی شهر سگزآباد تا آغاز هفته دولت تصریح کرد:‌ از مجموع 25 شهر استان تاکنون 21 شهر از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شده اند که با بهره‌برداری از شهر سگزآباد این تعداد به 22 شهر افزایش خواهد یافت.



شفیعی‌ها گفت: هزینه پروژه گازرسانی به شهر سگزآباد بیش از 50 میلیارد ریال است که با راه‌اندازی شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار شهر سگزآباد علاوه بر تأمین گاز منطقه، روستاها و صنایعی که در مسیر خط گاز قرار دارند نیز از این نعمت خدادادی بهره‌مند خواهند شد.



وی با اشاره به پروژه مطالعاتی گازرسانی به منطقه الموت اضافه کرد: طرح مطالعاتی گازرسانی به منطقه الموت از سوی شرکت هامون گستر در چهار مسیر مورد مطالعه قرار گرفت که پس از بررسی‌های به عمل آمده یک مسیر به عنوان مسیر نهایی انتخاب شد.



در این جلسه مقرر شد اعضای هیئت مدیره از مسیر پیشنهادی بازدید کرده و پس از تائید، مراحل بعدی عملیات گازرسانی از جمله تهیه نقشه، عملیات خاک‌شناسی و استعلام از سازمانها و ارگانهای مربوطه مبنی بر عدم منع قانونی در صورت تأمین اعتبارات لازم از سوی شرکت ملی گاز انجام شود.