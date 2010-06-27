خرید 20 میلیوت دلار تجهیزات برقی ایران توسط غرب افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمود رادمل در حاشیه اختتامیه پنجمین نمایشگاه صنعت برق افزود: افغانستان ظرفیتهای مناسبی در تولید برق دارد و تولید تکنولوژی برق آبی با توجه به پتانسیلهای آبی این کشور از بهره وری بالایی برخوردار است ولی بدلیل جنگ طولانی نتوانستیم این پتانسیلها را مدیریت کنیم.

معاون اداره برق هرات و غرب افغانستان با بیان اینکه سالانه بالغ بر 20 میلیون دلار تجهیزات صنعت برق از ایران خریداری توسط این کشور خریداری می شود گفت: در هرات 150 هزار مشترک برق داریم.

وی با بیان اینکه برق هرات از ایران و ترکمنستان وارد میشود گفت: با این وجود برق صنعتی و شهرک صنعتی هرات از ایران تامین می شود و تجهیزات صنایع برق با مجوز صادرات وارد افغانستان می شود.

وی خاطر نشان کرد: اولویت کاری ما در ابتدا با ایران است و سعی می کنیم امکانات جدید و فناوری های نوین را به افغانستان منتقل کنیم.