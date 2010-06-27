یکصد تکواندوکار پیشکسوت به رقابت با یکدیگر پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار از سوی در تکواندو ایران، رقابتهای قهرمانی پیشکسوتان در بخش مبارزه با ابتکار مسئولین تکواندو پایتخت در سالن اختصاصی این هیئت در شهرک آزادی برگزار شد.

این مسابقات روز شنبه همزمان با میلاد مولای متقیان و با شرکت 100 تکواندوکار در پنج رده سنی در دو بخش پومسه و مبارزه با حضور جمشید سهرابی رئیس هیئت تکواندو و استاد محمد اسماعیل آذرپاد بنیانگذار تکواندو در ایران با استقبال خوبی از موسپیدان تکواندو مواجه شد.

در پایان این مسابقات رقابتهای بخش مبارزه در گروه سنی 31 تا 37 محمود شهرکی ، حمزه بخشی ، خلیل حسن زاده ، پیام خانلرخانی ، کاظم نیک سرشت ، علی عرب عامری ، داوود حبیب زاده و در گروه سنی 37 تا 45 سال محمد مقدم ، امیر ابوالقاسم ، علی شیرزاد و در گروه سنی بالای 45 سال عباس ملایی ، فیروز اسبقی و قدرت ا... کردبچه دراوزان مختلف به مقام قهرمانی دست یافتند.

همچنین در بخش پومسه (اجرای فرم) و در گروه سنی بزرگسالان حمید رضا ساعتچی ، علی فتحی ، وحید رضا خدایی و در گروه سنی استادان یک حسینعلی نظری ، حسین جاهد ، حافظ مهدوی ، کورش حقی و استادان دو عباس رضایی ، منصور خاندان ، مهدی کاشانیان و فیروز اسبقی موفق به کسب عنوان نخست شدند.

در پایان این مسابقات از سوی جمشید سهرابی رئیس هیئت تکواندو تهران بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی ( ع ) از محمد اسماعیل آذرپاد پدر تکواندو ایران و شرکت کنندگان که نامشان مزین به نام مولاعلی بود تقدیر شد.