بخش کشاورزی 30 درصد تولید ناخالص اردبیل را به خود اختصاص داده است

عادل عبد ایمانی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: با این میزان تولید، ارزش ناخالص انواع محصولات کشاورزی استان بیش از 10 هزار میلیارد ریال در سال برآورد می شود.

وی با اشاره به تولید چهار درصد از محصولات کشاورزی، دامی و باغی کشور در استان، تولید سالانه سه میلیون و 500 هزارر تن محصول را نشان دهنده قابلیتهای اردبیل در بخش کشاورزی، دامی و باغی دانست.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به این ظرفیتها و پتانسیل خواستار توجه دولت به اجرای طرحها و بارور کردن قابلیتهای بخش کشاورزی این استان شد، و افزود: هم اکنون 40 درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.



وی توسعه شبکه های مدرن آبیاری، احداث بندهای انحرافی و سدهای معیشتی، بهبود مصرف آب و و ارتقا راندمان آبیاری، توسعه باغات در اراضی دیم و شیبدار، توسعه کشت گیاهان دارویی، بهسازی باغات سنتی و تامین نهال را از جمله برنامه های مهم استان در سال جاری عنوان کرد.



عبد ایمانی تصریح کرد: کمک به توسعه صنایع روستایی و تبدیلی، احداث انبارها و سردخانه ها، احداث و راه اندازی مجتمعهای دامپروری، گلخانه ای و شیلات و توجه ویژه به بخش دام و نیز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان از دیگر برنامه های اجرایی در سال جاری خواهد بود.



وی همچنین با بیان اینکه اراضی آبی این استان نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی برای آبیاری مدرن است، ابراز داشت: دولت برای اجرای طرحهای زیربنایی و اساسی در دو میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی آبی کشور در طول برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی کرده است.



مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان یاد آور شد: سهمیه سالانه استان اردبیل در این بخش، اجرای طرحهای زیربنایی آبیاری مدرن در 15 هزار هکتار تعیین شده است که با تصویب و اجرای قانون برنامه پنجم عملیاتی می شود.

وی اجرای مفاد تدوین شده برنامه پنجم توسعه را موجب توسعه سریع بخش کشاورزی در این استان دانست و فراهم شدن فضای کار و توسعه بخش آب و خاک استان را موجب رشد ظرفیتهای مناسب بخش کشاورزی در برنامه پنجم برشمرد.

