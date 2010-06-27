دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در مراسم هفتم تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یوم‌الله هفتم تیر و فرارسیدن بیست و نهمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم‏‎ ‎تیر ماه سال ‌١٣٦٠ و ‏انفجار تروریستی و کور در دفتر مرکزی حزب سابق جمهوری اسلامی و‏‎ ‎به خاک و خون کشیدن تعداد ‏بیشماری از شخصیت‌های برجسته، فکور و توانای نهضت اسلامی‎ ‎و شهادت مظلومانه شهید بزرگوار ‏آیت‌الله دکتر سید محمدحسینی بهشتی (رحمت ‌الله علیه‎) به همراه هفتاد و دو تن از یاوران صدیق و وفادار ‏انقلاب اسلامی و حضرت امام‏‎ خمینی(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم ‏هفتم تیر با صدور‎ ‎اطلاعیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام و آن راست ‌قامتان‎ ‎جاودانه تاریخ، ‌از ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بالاخص مردم فهیم و قدرشناس تهران‎ ‎دعوت می‌کند تا ‏با حضور پرشور، گرم و گسترده در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و نهمین‎ ‎سالگرد شهادت شهیدان فاجعه ‏تروریستی هفتم تیر به مقام شامخ و رفیع آن بزرگواران‎ ‎ادای احترام نموده و بار دیگر خشم و نفرت خود را از ‏این گونه اقدامات وقیحانه، کور‎ ‎و تروریستی دشمنان قسم خورده‌ انقلاب اسلامی و منافقین مزدور را فریاد ‏زده و در‎ ‎اعلام برائتی مجدد با آرمان‌های قدسی امام شهدا و شهیدان سرافراز تجدید میثاق‎ ‎نمایند‎.

در ادامه این اطلاعیه آمده است‎:دگربار عاشورای حسینی تکرار شد و عطر دل‌انگیز‎ ‎کربلای حسینی فضای میهن عزیزمان را مالامال از شور ‏و شوق خون خواهی حسین‌ بن‌ علی‎ (علیه‌ السلام) نمود و جان‌های سوخته عاشقان را که، در فراق یار در ‏ناله و فغان‎ ‎بودند، آتش زد‎.

آری بار دیگر قتل ‌گاه کربلایی در سرچشمه تهران،‎ ‎متجلی گشت و سرچشمه به بزرگی و عظمت داغ کربلا ‏قد کشید، ‌آن شب سیاه و تاریک در‏‎ ‎ظلمتکده‌ شب آبستن حادثه‌ای دلخراش و خونین بود که تا سالیان ‏سال داغ گرانش بر دل‎ ‎شقایق‌های عاشق و اقاقی‌های سوخته سنگینی می‌کند‎. ‎

آری، آن شب انفجار بغض کینه و عداوت دشمنان کور دل‎ ‎نظام اسلامی بود و انتشار مظلومیت تنیده شده ‏در حقانیت شهید مظلوم بهشتی و یاران‎ ‎صدیق و باوفایش در آ‌سمان خون رنگ شهادت و هیچ فریاد رسایی ‏به عظمت آن انفجار مهیب‎ ‎و دلخراش نمی‌توانست مظلومیت سید شهدای انقلاب اسلامی و جریان اصیل ‏خط سبز انقلاب‎ ‎را همانند موجی عظیم و خروشان در سراسر گیتی و پهنه پهناور عالم منتشر کرده و ‏‏"نقاب‎ ‎نفاق" و تزویر و التقاط را از چهره کریه‌المنظر منافقین کوردل و مزدوران ترسو که در‎ ‎پس سیمایی به ‏ظاهر فریبنده و زیبا مخفی شده بودند، بر دارد و التقاطیون کژاندیش را‎ ‎رسوای همیشه تاریخ و ابدیت ‏نمایند‎.

طنین انفجار فاجعه تروریستی هفتم تیر در هم کوبید‎ ‎و موجی از انوار درخشان برخاسته از ایمان واقعی و ‏حقیقت انسان را به تلالو درآورد،‎ ‎‏‌موجی که برای دوستان امیدبخش و نشاط‌آفرین و برای دشمنان یاس‌آور و ‏مهلک بود، موجی‎ ‎که تمام کاخ‌های شب سیاه را در نوردید و در افق آسمان بیکران دل‌های حقیقت‌جو، پگاه‎ ‎صبح امید را نشاند‎.

شب واقعه، چه شبی بود، شبی که سند مظلومیت ایران‎ ‎اسلامی با خون پاک و مطهر بهشتی، ‌آن ‏قافله‌سالار و سید شهیدان انقلاب اسلامی و‏‎ ‎هفتاد و دو تن از یاران باوفایش امضاء و خط انقلاب، با خون ‏سرخ آن شهیدان والامقام‎ ‎آبیاری شد و نهال تازه نوپای انقلاب اسلامی بارور و تنومند گشت‏‎.

دشمن ناجوانمردانه به بهترین و خدوم‌ترین مسئولان‎ ‎دلسوز نظام و امام و امت خنجر تهمت و عداوت زد و ‏خون پاک بی‌گناهان مظلوم را که ‎‏‌تشنگان خدمت به خلق خدا بودند و نه شیفتگان قدرت، ‌به جرم حریت و ‏اسلام خواهی ریخت ‎و با این اقدام کورکورانه، جاهلانه و متعصبانه خود حکم نابودی و ذلالت خویش را امضا‎ ‎نمود نه تنها نتوانست به نقشه شوم و خیال خام و باطل خود دست یابد بلکه چراغ پرفروغ‎ ‎انقلاب اسلامی ‏و بیداری اسلامی را افروخته‌ تر کرد‎.

در پایان این اطلاعیه،‌ شورای هماهنگی تبلیغات‎ ‎اسلامی ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهدای گرانقدار ‏انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‏‎ ‎ویژه شهدای این فاجعه و گرامیداشت پیام، یاد و خاطره آن عزیزان از ‏عموم ملت‎ ‎شهیدپرور ایران دعوت نمود تا به منطور تجلیل از مقام بلندمرتبه و رفیع شهیدان‎ ‎انقلاب اسلامی ‏به ویژه شهدای هفتم تیر و تجدید پیمان با آنان در ویژه مراسم و‎ ‎آیین‌های بزرگداشت که، در سراسر کشور ‏و همزان به صورت ویژه در تهران، به مدت سه شب‎ ‎از یک شنبه شب ‌٦/٤/١٣٨٩ تا سه‌شنبه ‌٨/٤/١٣٨٨ ‏همزمان با برپایی نماز جماعت مغرب و‏‎عشاء در مدرسه عالی شهید مطهری، برگزار خواهد شد، حضوری ‏گسترده و معنوی داشته‏‎ ‎باشند‎.