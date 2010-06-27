دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در مراسم هفتم تیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یومالله هفتم تیر و فرارسیدن بیست و نهمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر ماه سال ١٣٦٠ و انفجار تروریستی و کور در دفتر مرکزی حزب سابق جمهوری اسلامی و به خاک و خون کشیدن تعداد بیشماری از شخصیتهای برجسته، فکور و توانای نهضت اسلامی و شهادت مظلومانه شهید بزرگوار آیتالله دکتر سید محمدحسینی بهشتی (رحمت الله علیه) به همراه هفتاد و دو تن از یاوران صدیق و وفادار انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر با صدور اطلاعیهای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام و آن راست قامتان جاودانه تاریخ، از ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بالاخص مردم فهیم و قدرشناس تهران دعوت میکند تا با حضور پرشور، گرم و گسترده در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد شهادت شهیدان فاجعه تروریستی هفتم تیر به مقام شامخ و رفیع آن بزرگواران ادای احترام نموده و بار دیگر خشم و نفرت خود را از این گونه اقدامات وقیحانه، کور و تروریستی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و منافقین مزدور را فریاد زده و در اعلام برائتی مجدد با آرمانهای قدسی امام شهدا و شهیدان سرافراز تجدید میثاق نمایند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است:دگربار عاشورای حسینی تکرار شد و عطر دلانگیز کربلای حسینی فضای میهن عزیزمان را مالامال از شور و شوق خون خواهی حسین بن علی (علیه السلام) نمود و جانهای سوخته عاشقان را که، در فراق یار در ناله و فغان بودند، آتش زد.
آری بار دیگر قتل گاه کربلایی در سرچشمه تهران، متجلی گشت و سرچشمه به بزرگی و عظمت داغ کربلا قد کشید، آن شب سیاه و تاریک در ظلمتکده شب آبستن حادثهای دلخراش و خونین بود که تا سالیان سال داغ گرانش بر دل شقایقهای عاشق و اقاقیهای سوخته سنگینی میکند.
آری، آن شب انفجار بغض کینه و عداوت دشمنان کور دل نظام اسلامی بود و انتشار مظلومیت تنیده شده در حقانیت شهید مظلوم بهشتی و یاران صدیق و باوفایش در آسمان خون رنگ شهادت و هیچ فریاد رسایی به عظمت آن انفجار مهیب و دلخراش نمیتوانست مظلومیت سید شهدای انقلاب اسلامی و جریان اصیل خط سبز انقلاب را همانند موجی عظیم و خروشان در سراسر گیتی و پهنه پهناور عالم منتشر کرده و "نقاب نفاق" و تزویر و التقاط را از چهره کریهالمنظر منافقین کوردل و مزدوران ترسو که در پس سیمایی به ظاهر فریبنده و زیبا مخفی شده بودند، بر دارد و التقاطیون کژاندیش را رسوای همیشه تاریخ و ابدیت نمایند.
طنین انفجار فاجعه تروریستی هفتم تیر در هم کوبید و موجی از انوار درخشان برخاسته از ایمان واقعی و حقیقت انسان را به تلالو درآورد، موجی که برای دوستان امیدبخش و نشاطآفرین و برای دشمنان یاسآور و مهلک بود، موجی که تمام کاخهای شب سیاه را در نوردید و در افق آسمان بیکران دلهای حقیقتجو، پگاه صبح امید را نشاند.
شب واقعه، چه شبی بود، شبی که سند مظلومیت ایران اسلامی با خون پاک و مطهر بهشتی، آن قافلهسالار و سید شهیدان انقلاب اسلامی و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش امضاء و خط انقلاب، با خون سرخ آن شهیدان والامقام آبیاری شد و نهال تازه نوپای انقلاب اسلامی بارور و تنومند گشت.
دشمن ناجوانمردانه به بهترین و خدومترین مسئولان دلسوز نظام و امام و امت خنجر تهمت و عداوت زد و خون پاک بیگناهان مظلوم را که تشنگان خدمت به خلق خدا بودند و نه شیفتگان قدرت، به جرم حریت و اسلام خواهی ریخت و با این اقدام کورکورانه، جاهلانه و متعصبانه خود حکم نابودی و ذلالت خویش را امضا نمود نه تنها نتوانست به نقشه شوم و خیال خام و باطل خود دست یابد بلکه چراغ پرفروغ انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی را افروخته تر کرد.
در پایان این اطلاعیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهدای گرانقدار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهدای این فاجعه و گرامیداشت پیام، یاد و خاطره آن عزیزان از عموم ملت شهیدپرور ایران دعوت نمود تا به منطور تجلیل از مقام بلندمرتبه و رفیع شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای هفتم تیر و تجدید پیمان با آنان در ویژه مراسم و آیینهای بزرگداشت که، در سراسر کشور و همزان به صورت ویژه در تهران، به مدت سه شب از یک شنبه شب ٦/٤/١٣٨٩ تا سهشنبه ٨/٤/١٣٨٨ همزمان با برپایی نماز جماعت مغرب وعشاء در مدرسه عالی شهید مطهری، برگزار خواهد شد، حضوری گسترده و معنوی داشته باشند.
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