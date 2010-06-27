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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

در بیانیه ای صورت گرفت؛

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در مراسم هفتم تیر

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت ایران برای حضور در مراسم هفتم تیر

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور‎ ‎اطلاعیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام واقعه هفتم تیر،‌از ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی ‎دعوت ‌کرد تا ‏با حضور پرشور، گرم و گسترده در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و نهمین‎ ‎سالگرد شهادت شهیدان فاجعه ‏تروریستی هفتم تیر ،خشم خود را از اقدامات تروریستی منافقین فریاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یوم‌الله هفتم تیر و فرارسیدن بیست و نهمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم‏‎ ‎تیر ماه سال ‌١٣٦٠ و ‏انفجار تروریستی و کور در دفتر مرکزی حزب سابق جمهوری اسلامی و‏‎ ‎به خاک و خون کشیدن تعداد ‏بیشماری از شخصیت‌های برجسته، فکور و توانای نهضت اسلامی‎ ‎و شهادت مظلومانه شهید بزرگوار ‏آیت‌الله دکتر سید محمدحسینی بهشتی (رحمت ‌الله علیه‎) به همراه هفتاد و دو تن از یاوران صدیق و وفادار ‏انقلاب اسلامی و حضرت امام‏‎ خمینی(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم ‏هفتم تیر با صدور‎ ‎اطلاعیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره آن شهیدان والامقام و آن راست ‌قامتان‎ ‎جاودانه تاریخ، ‌از ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بالاخص مردم فهیم و قدرشناس تهران‎ ‎دعوت می‌کند تا ‏با حضور پرشور، گرم و گسترده در ویژه مراسم بزرگداشت بیست و نهمین‎ ‎سالگرد شهادت شهیدان فاجعه ‏تروریستی هفتم تیر به مقام شامخ و رفیع آن بزرگواران‎ ‎ادای احترام نموده و بار دیگر خشم و نفرت خود را از ‏این گونه اقدامات وقیحانه، کور‎ ‎و تروریستی دشمنان قسم خورده‌ انقلاب اسلامی و منافقین مزدور را فریاد ‏زده و در‎ ‎اعلام برائتی مجدد با آرمان‌های قدسی امام شهدا و شهیدان سرافراز تجدید میثاق‎ ‎نمایند‎.

در ادامه این اطلاعیه آمده است‎:دگربار عاشورای حسینی تکرار شد و عطر دل‌انگیز‎ ‎کربلای حسینی فضای میهن عزیزمان را مالامال از شور ‏و شوق خون خواهی حسین‌ بن‌ علی‎ (علیه‌ السلام) نمود و جان‌های سوخته عاشقان را که، در فراق یار در ‏ناله و فغان‎ ‎بودند، آتش زد‎.

آری بار دیگر قتل ‌گاه کربلایی در سرچشمه تهران،‎ ‎متجلی گشت و سرچشمه به بزرگی و عظمت داغ کربلا ‏قد کشید، ‌آن شب سیاه و تاریک در‏‎ ‎ظلمتکده‌ شب آبستن حادثه‌ای دلخراش و خونین بود که تا سالیان ‏سال داغ گرانش بر دل‎ ‎شقایق‌های عاشق و اقاقی‌های سوخته سنگینی می‌کند‎. ‎

آری، آن شب انفجار بغض کینه و عداوت دشمنان کور دل‎ ‎نظام اسلامی بود و انتشار مظلومیت تنیده شده ‏در حقانیت شهید مظلوم بهشتی و یاران‎ ‎صدیق و باوفایش در آ‌سمان خون رنگ شهادت و هیچ فریاد رسایی ‏به عظمت آن انفجار مهیب‎ ‎و دلخراش نمی‌توانست مظلومیت سید شهدای انقلاب اسلامی و جریان اصیل ‏خط سبز انقلاب‎ ‎را همانند موجی عظیم و خروشان در سراسر گیتی و پهنه پهناور عالم منتشر کرده و ‏‏"نقاب‎ ‎نفاق" و تزویر و التقاط را از چهره کریه‌المنظر منافقین کوردل و مزدوران ترسو که در‎ ‎پس سیمایی به ‏ظاهر فریبنده و زیبا مخفی شده بودند، بر دارد و التقاطیون کژاندیش را‎ ‎رسوای همیشه تاریخ و ابدیت ‏نمایند‎.

طنین انفجار فاجعه تروریستی هفتم تیر در هم کوبید‎ ‎و موجی از انوار درخشان برخاسته از ایمان واقعی و ‏حقیقت انسان را به تلالو درآورد،‎ ‎‏‌موجی که برای دوستان امیدبخش و نشاط‌آفرین و برای دشمنان یاس‌آور و ‏مهلک بود، موجی‎ ‎که تمام کاخ‌های شب سیاه را در نوردید و در افق آسمان بیکران دل‌های حقیقت‌جو، پگاه‎ ‎صبح امید را نشاند‎.

شب واقعه، چه شبی بود، شبی که سند مظلومیت ایران‎ ‎اسلامی با خون پاک و مطهر بهشتی، ‌آن ‏قافله‌سالار و سید شهیدان انقلاب اسلامی و‏‎ ‎هفتاد و دو تن از یاران باوفایش امضاء و خط انقلاب، با خون ‏سرخ آن شهیدان والامقام‎ ‎آبیاری شد و نهال تازه نوپای انقلاب اسلامی بارور و تنومند گشت‏‎.

دشمن ناجوانمردانه به بهترین و خدوم‌ترین مسئولان‎ ‎دلسوز نظام و امام و امت خنجر تهمت و عداوت زد و ‏خون پاک بی‌گناهان مظلوم را که ‎‏‌تشنگان خدمت به خلق خدا بودند و نه شیفتگان قدرت، ‌به جرم حریت و ‏اسلام خواهی ریخت ‎و با این اقدام کورکورانه، جاهلانه و متعصبانه خود حکم نابودی و ذلالت خویش را امضا‎ ‎نمود نه تنها نتوانست به نقشه شوم و خیال خام و باطل خود دست یابد بلکه چراغ پرفروغ‎ ‎انقلاب اسلامی ‏و بیداری اسلامی را افروخته‌ تر کرد‎.

در پایان این اطلاعیه،‌ شورای هماهنگی تبلیغات‎ ‎اسلامی ضمن ادای احترام به روح پرفتوح شهدای گرانقدار ‏انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‏‎ ‎ویژه شهدای این فاجعه و گرامیداشت پیام، یاد و خاطره آن عزیزان از ‏عموم ملت‎ ‎شهیدپرور ایران دعوت نمود تا به منطور تجلیل از مقام بلندمرتبه و رفیع شهیدان‎ ‎انقلاب اسلامی ‏به ویژه شهدای هفتم تیر و تجدید پیمان با آنان در ویژه مراسم و‎ ‎آیین‌های بزرگداشت که، در سراسر کشور ‏و همزان به صورت ویژه در تهران، به مدت سه شب‎ ‎از یک شنبه شب ‌٦/٤/١٣٨٩ تا سه‌شنبه ‌٨/٤/١٣٨٨ ‏همزمان با برپایی نماز جماعت مغرب و‏‎عشاء در مدرسه عالی شهید مطهری، برگزار خواهد شد، حضوری ‏گسترده و معنوی داشته‏‎ ‎باشند‎.

کد مطلب 1107523

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