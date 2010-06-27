احداث 68 خانه عالم در خراسان جنوبی

حجت الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه هم اکنون 68 خانه عالم در سطح استان در دست احداث می باشد، افزود: در حال حاضر 61 خانه عالم قابل سکونت در سطح استان وجود دارد.

وی همچنین از اختصاص اعتبار به احداث خانه های عالم طی مصوبه ای در سفر سوم رئیس جمهور به استان خبر داد و گفت: براساس مصوبه هیئت دولت در سفر سوم به این استان مبلغ سه میلیارد ریال جهت احداث خانه های عالم تصویب شده است.

حجت الاسلام لطفیان به فعالیت 12 اداره این نهاد در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر هشت مجتمع فرهنگی، سه باب مدرسه علوم و معارف و دو باب کتاب ‌شهر در سطح استان فعال می باشد.

وی با اشاره به رشد 100 درصدی استقرار روحانیون در مناطق روستایی استان طی پنج سال گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر 110 روحانی در روستاهای استان مستقر هستند.

حجت الاسلام لطفیان همچنین به ساماندهی شبکه تبلیغ خواهران استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر تعداد 150 مبلغ زن در این شبکه ساماندهی شده‌اند که از وجود این افراد در مناسبت‌های مختلف دینی استفاده می ‌شود.

وی از بهره ‌برداری از کتابخانه جامع الکترونیک در ماه جاری در این استان خبر داد و افزود: برای راه ‌اندازی این کتابخانه اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این کتابخانه در محل اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان راه ‌اندازی شده و تمام اقشار مختلف استان از جمله طلاب، دانشجویان و پژوهشگران می‌ توانند از این کتابخانه استفاده کنند.