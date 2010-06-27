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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

مقرری بیمه بیکاری 168 نفر در مرکز گلستان قطع شد

مقرری بیمه بیکاری 168 نفر در مرکز گلستان قطع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست نمایندگی کار و امور اجتماعی گرگان گفت: در سه ماه اول سال جاری تعداد مقرری 168 نفر بعلت پایان مقرری و اشتغال مجدد آنان قطع شده است.

امرالله عباسی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در این مدت تعداد 661 نفر از مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: در طی همین مدت برای 124 نفر مقرری برقراری شده است.

عباسی گفت: همچنین در این مدت تعداد 146 نفر که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کردند با اتمام مدت استفاده، مقرری آنان پایان یافته است.
 
وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مهارت فنی مقرری بگیران بیمه بیکاری جهت توانمندسازی آنان و کسب فرصتهای شغلی جدید و اشتغال مجدد تعداد 42 نفر به مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان معرفی شده اند.
کد مطلب 1107528

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