مقرری بیمه بیکاری 168 نفر در مرکز گلستان قطع شد

امرالله عباسی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در این مدت تعداد 661 نفر از مقرری بگیر بیمه بیکاری در شهرستان بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: در طی همین مدت برای 124 نفر مقرری برقراری شده است.



عباسی گفت: همچنین در این مدت تعداد 146 نفر که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می کردند با اتمام مدت استفاده، مقرری آنان پایان یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای افزایش مهارت فنی مقرری بگیران بیمه بیکاری جهت توانمندسازی آنان و کسب فرصتهای شغلی جدید و اشتغال مجدد تعداد 42 نفر به مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان معرفی شده اند.