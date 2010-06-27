تسهیلات برای حضور باشکوه مردم تهران در مراسم هفتم تیر/ اعلام اهم برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بیست و نهمین سالگرد یوم الله هفتم تیر، از یک شنبه ششم لغایت سه شنبه هشتم تیر با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مدرسه عالی شهید مطهری و نیز مراسم گلباران مزار شهدای هفتم تیر و قرائت زیارت عاشورا در قطعه هفتاد و دو تن بهشت زهرای تهران در عصر پنجشنبه دهم تیر از ساعت 16 لغایت 18 برگزار خواهد شد.

ویژه مراسم روحانی و پرفیض قرائت دعای ندبه صبح جمعه یازدهم تیر در قطعه هفتاد و دو تن بهشت زهرای تهران و بر سر مزار شهدای مظلوم هفتم تیر از دیگر برنامه های ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر است که تسهیلات ویژه ای برای نقل و انتقال مردم به این مکان ها اندیشه شده است.

این تسهیلات شامل هماهنگی با شرکت قطارهای زیر زمینی (متروی تهران) برای ایاب و ذهاب مردم عزیز از ایستگاه های اصلی مترو به سمت بهشت زهرای تهران و ایستگاه های نزدیک به میدان بهارستان هماهنگی لازم با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای جابجایی مردم و شرکت کنندگان در مراسم از پایانه ها و میادین اصلی شهر شامل میادین امام حسین، انقلاب، بازار دوم نازی آباد، فلکه دوم صادقیه، شمشیری، رسالت، قدس، تجریش، خراسان، راه آهن، شوش، پایانه خاوران و ترمینال جنوب به محل برگزاری مراسم و مراجعت آنان به مبادی اولیه است.