ارائه خدمات 54 مرکز درمانی بهزیستی به یک سوم معتادان گیلانی

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین بررسیهای کشوری و طرحهای مطالعاتی و برآوردهای صورت گرفته حدود 51 هزار معتاد دراستان گیلان نیازمند درمان هستند.
وی اظهارداشت: ازاین تعداد 35 هزار نفر بدنبال نیاز جسمی و روانی وابسته به موادمخدر هستند و حدود 16 هزار نفر دیگر نیز تفننی ازمواد مخدر استفاده می کنند که درصورت عدم درمان و پیگیری های بعدی می تواند برای آنان این آسیب اجتماعی وابستگی روحی و جسمانی ایجاد کند.
معاون پیشگیری بهزیستی گیلان افزود: بهزیستی بیشتر به درمان افراد وابسته به موادمخدر توجه دارد و دراین زمینه درسال گذشته بیش از 12 هزار و 600 نفر از معتادان به 54 مرکز درمانی که ازبهزیستی مجوز فعالیت داشتند، مراجعه کردند.
وی بیان داشت: ادارات دیگر همچون دانشگاه علوم پزشکی، اداره زندانها نیز به درمان معتادان می پردازند و درکل حدود 66 درصد ازمعتادان تحت پوششهای درمانی و بازتوانی در انواع مختلف هستند و حدود 10 هزار نفر نیز هیچگونه اقدام درمانی ازسوی خود و خانواه جهت بازتوانی انجام نمی دهند.
سادات منصوری همچنین با اعلام اینکه سیاست بهزیستی بررشد مراکز درمان اعتیاد درمناطق مختلف شهری و دربخشهای محروم و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ است، افزود: این سازمان ازمتقاضیان تاسیس اینگونه مراکز که شرایط لازم را داشته باشند، استقبال می کند و آنان با شرکت در دورههای تخصصی و آموزشی می توانند به فعالیت بپردازند و بهزیستی محدودیتی برای صدور مجوز دراین مناطق را ندارد.
وی تصریح کرد: درحال حاضر 11 مرکز درمانی که بیشتر سرپایند، درحال راه اندازیست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 14 مرکز دیگر نیز مجوز تاسیس دریافت کنند.
معاون بهزیستی گیلان در ادامه گفت: بهزیستی درسطح استان برای درمان معتادان مراکز مختلفی همانند مراکز بستری، سرپایی، درمان اجتماع محور و سایر موارد را دارد و اینگونه مراکز بنا به نوع فعالیت متعهد هستند تا علاوه بردرمان جسمانی از سوی پزشک ازتخصص روانشناس، مددکار، مشاوره و سایر متخصصان اجتماعی نیز بهره گیرند.
وی ادامه داد: متاسفانه بیشترین مراجعان به مراکز درمانی بهزیستی ازمصرف کنندگان کراک و مواد صنعتی هستند که شدت آلودگی جسمانی و روانی اینگونه مواد زیاد و درمان آنهم به مراتب دشوارتر است.
سادات منصوری همچنین به تمرکز بهزیستی برروی پیشگیری ازاعتیاد اشاره کرد و یاد آورشد: دربرنامه های پیشگیری اجتماع محور یا به اصطلاح CB افزون بر 450 هزار نفر ازجمعیت استان مخاطب قراردارد که برای آنان درمحیطهای کوچک شهری، روستای، ادارات، دانشگاهها محیط های کار برنامه های پیشگیری طراحی کرده است.
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