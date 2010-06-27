ارائه خدمات 54 مرکز درمانی بهزیستی به یک سوم معتادان گیلانی

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین بررسیهای کشوری و طرحهای مطالعاتی و برآوردهای صورت گرفته حدود 51 هزار معتاد دراستان گیلان نیازمند درمان هستند.

وی اظهارداشت: ازاین تعداد 35 هزار نفر بدنبال نیاز جسمی و روانی وابسته به موادمخدر هستند و حدود 16 هزار نفر دیگر نیز تفننی ازمواد مخدر استفاده می کنند که درصورت عدم درمان و پیگیری های بعدی می تواند برای آنان این آسیب اجتماعی وابستگی روحی و جسمانی ایجاد کند.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان افزود: بهزیستی بیشتر به درمان افراد وابسته به موادمخدر توجه دارد و دراین زمینه درسال گذشته بیش از 12 هزار و 600 نفر از معتادان به 54 مرکز درمانی که ازبهزیستی مجوز فعالیت داشتند، مراجعه کردند.

وی بیان داشت: ادارات دیگر همچون دانشگاه علوم پزشکی، اداره زندانها نیز به درمان معتادان می پردازند و درکل حدود 66 درصد ازمعتادان تحت پوششهای درمانی و بازتوانی در انواع مختلف هستند و حدود 10 هزار نفر نیز هیچگونه اقدام درمانی ازسوی خود و خانواه جهت بازتوانی انجام نمی دهند.

سادات منصوری همچنین با اعلام اینکه سیاست بهزیستی بررشد مراکز درمان اعتیاد درمناطق مختلف شهری و دربخشهای محروم و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ است، افزود: این سازمان ازمتقاضیان تاسیس اینگونه مراکز که شرایط لازم را داشته باشند، استقبال می کند و آنان با شرکت در دورههای تخصصی و آموزشی می توانند به فعالیت بپردازند و بهزیستی محدودیتی برای صدور مجوز دراین مناطق را ندارد.

وی تصریح کرد: درحال حاضر 11 مرکز درمانی که بیشتر سرپایند، درحال راه اندازیست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 14 مرکز دیگر نیز مجوز تاسیس دریافت کنند.

معاون بهزیستی گیلان در ادامه گفت: بهزیستی درسطح استان برای درمان معتادان مراکز مختلفی همانند مراکز بستری، سرپایی، درمان اجتماع محور و سایر موارد را دارد و اینگونه مراکز بنا به نوع فعالیت متعهد هستند تا علاوه بردرمان جسمانی از سوی پزشک ازتخصص روانشناس، مددکار، مشاوره و سایر متخصصان اجتماعی نیز بهره گیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه بیشترین مراجعان به مراکز درمانی بهزیستی ازمصرف کنندگان کراک و مواد صنعتی هستند که شدت آلودگی جسمانی و روانی اینگونه مواد زیاد و درمان آنهم به مراتب دشوارتر است.